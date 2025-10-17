Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Σχεδόν στα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά

Σε νέο ιστορικό υψηλό “σκαρφάλωσε” σήμερα η τιμή του χρυσού λόγω του ότι οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στο πολύτιμο μέταλλο εν μέσω των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας καθώς το θεωρούν ως ένα περιουσιακό ασφαλές καταφύγιο αλλά και εξαιτίας του ότι υπάρχουν προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια της σε 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 29ης-30ης Οκτωβρίου αλλά και του Δεκεμβρίου. Άλλος ένας παράγοντας που συνέβαλε σε αυτό ήταν και το κυβερνητικού “λουκέτου” στις ΗΠΑ.

Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του investing.com, η τιμή του χρυσού φαίνεται πως “φλερτάρει “με 4.400 δολάρια ανά ουγγιά και θα φανεί στο τέλος της ημέρας το πού θα κάτσει η μπίλια, δηλαδή εάν θα κλείσει σε αυτά τα επίπεδα ή εάν θα τα υπερβεί .

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα στις 10.07 π.μ. ώρα Ελλάδας η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κατέγραψε μια αύξηση 1,46% και διαμορφώθηκε στα 4.367,24 δολάρια ανά ουγγιά από 4.304,6 δολάρια ανά ουγγιά που ήταν σήμερα το νωρίς το πρωί στο άνοιγμα και 4.304,6 δολάρια ανά ουγγιά που ήταν στο προηγούμενο κλείσιμο.

Μάλιστα τα ίδια στοιχεία δείχνουν πως η τιμή του χρυσού κινείται σήμερα μεταξύ 4.291,75 δολάρια ανά ουγγιά και 4.391,69 δολάρια ανά ουγγιά. Επίσης επισημαίνεται πως οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 1,7% και ανήλθαν στα 4.375,50 δολάρια. Και από την έναρξη του τρέχοντος έτους μέχρι σημειώνει η τιμή του πολύτιμου μετάλλου σημειώνει μια αύξηση της τάξεως του 65%. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως την τρέχουσα εβδομάδα η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 8,6% και οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Για την τιμή του χρυσού μιλούν οι αναλυτές στα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. «Οι νέες τριβές για το θέμα του εμπορίου αυξάνουν την αβεβαιότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό κάνει τους επενδυτές να στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς στον χρυσό» τόνισε με έμφαση ο στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην WisdomTree,Νίτες Σαχ. Η εκτόξευση της τιμής του χρυσού δείχνει πως οι επενδυτές ανησυχούν για την αξιοπιστία της πολιτικής των ΗΠΑ, συμπλήρωσε.

«Ο στόχος να φτάσει ο χρυσός στα επίπεδα των 4.500 δολαρίων ανά ουγγιά θα μπορούσε να επιτευχθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο διάστημα που έχει προσδιοριστεί. Αλλά για να γίνει αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως από το χρονικό διάστημα που θα ανησυχεί η αγορά για το θέμα του εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας αλλά και του λουκέτου της κυβέρνησης» σημείωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM, Τιμ Γουότερερ μιλώντας στο Reuters.

Δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα