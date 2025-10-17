Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό από τον Πύργο «Απόλλων»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό από τον Πύργο «Απόλλων»

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους. Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 35 ετών, έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων», που βρίσκεται στη Λουίζης Ριανκούρ και έχασε την ζωή του.

Στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας. Εντός τριών λεπτών έφτασε μία μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ένα ασθενοφόρο, ωστόσο, ήταν ήδη αργά για τον άνδρα, καθώς ήταν νεκρός.

Οι συνθήκες της πτώσης του άνδρα στο κενό διερευνώνται από τις αρχές. Στο σημείο έχει μεταβεί ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, που συλλέγουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

ΟΔΔΗΧ: Σε νέα δημοπρασία έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο – Τι ποσό θα αντληθεί

Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home

Τεστ προσωπικότητας: Η πεταλούδα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τις κρυφές πλευρές του εαυτού σας
περισσότερα
14:54 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πλακιάς: «Θα πάω να τα γράψω κι ας έρθουν να με σταματήσουν» – Τι απαντά στις δηλώσεις Μαρινάκη για τα ονόματα των 57 νεκρών

Η τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και οι δηλώσεις του κυβερνητ...
14:13 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ακαδημία Αθηνών: Πανηγυρική Συνεδρία για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών, η Παν...
13:45 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η σύντροφός του

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κα...
12:29 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Θανατηφόρο τροχαίο στις Αφίδνες: Τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σε απόσταση 20 μέτρων εκτινάχθηκαν τα καθίσματα από τα οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίς το πρωί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης