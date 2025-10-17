Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό από τον Πύργο «Απόλλων»

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους. Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 35 ετών, έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων», που βρίσκεται στη Λουίζης Ριανκούρ και έχασε την ζωή του.

Στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας. Εντός τριών λεπτών έφτασε μία μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ένα ασθενοφόρο, ωστόσο, ήταν ήδη αργά για τον άνδρα, καθώς ήταν νεκρός.

Οι συνθήκες της πτώσης του άνδρα στο κενό διερευνώνται από τις αρχές. Στο σημείο έχει μεταβεί ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, που συλλέγουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν.