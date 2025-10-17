Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η σύντροφός του

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του, στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο ανιψιός του επιχειρηματία και η σύντροφός του, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο του 33χρονου, πέρασαν πριν από λίγη ώρα την πόρτα του δικαστικού μεγάρου της Καλαμάτας.

Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού θα μετέβαινε σήμερα το πρωί στην εισαγγελία, προκειμένου να δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας.

Νεότερες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, αναφέρουν ότι ο ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες και να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο 33χρονος, μισή ώρα μετά το έγκλημα, στον εργοδότη του 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Ο 33χρονος φέρεται να είπε στην κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές ότι μισή ώρα μετά το φονικό κάλεσε τον εργοδότη του 22χρονου από το τηλέφωνο της συντρόφου του, γιατί είναι πολύ καλοί φίλοι. Η κλήση δεν έγινε από το δικό του κινητό τηλέφωνο -γιατί είχε πέσει στον τόπο του εγκλήματος- αλλά από το τηλέφωνο της συντρόφου του.

Ο εργοδότης του φερόμενου ως ηθικού αυτουργού και συνεργού διατηρεί επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ανιψιός είχε γνωριστεί με τον 22χρονο, πριν από τρία χρόνια στην καφετέρια του συγκεκριμένου προσώπου στο Κολωνάκι και τον είχε καλέσει να τον φιλοξενήσει δωρεάν στο κάμπινγκ του θείου του.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο 22χρονοι, που αλληλοκατηγορούνται, αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.