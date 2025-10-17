Σοφία Ρίτσι: Αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της – Η φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram

Enikos Newsroom

lifestyle

Σοφία Ρίτσι
Πηγή: Instagram

Η Σοφία Ρίτσι ανακοίνωσε ότι μαζί με τον σύζυγό της Έλιοτ Γκρέιντζ θα υποδεχθούν το δεύτερο παιδί τους.

Το μοντέλο μοιράστηκε τη ευχάριστη είδηση μέσω ανάρτησης στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της και συνδυάζοντας την ανακοίνωση με την προώθηση της νέας της συλλογής ρούχων.

«Έτοιμη να λανσάρω αυτά τα μωρά», έγραψε στη λεζάντα ενώ επέλεξε να φορέσει μία καφέ πουά μπλούζα και ένα μαύρο παντελόνι.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sofia Richie Grainge (@sofiagrainge)

Η κόρη του διάσημου τραγουδιστή Λάιονελ Ρίτσι και ο σύζυγός της, επιτυχημένο στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας, είναι ήδη γονείς της Ελοΐζ την οποία υποδέχτηκαν τον Μάιο του 2024.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε μια λαμπερή τελετή στη Νότια Γαλλία το 2023, και έκτοτε έχουν μοιραστεί πολλές αξιολάτρευτες στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει το βρετανικό Hello!.

12:53 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

