Θανατηφόρο τροχαίο στις Αφίδνες: Τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σε απόσταση 20 μέτρων εκτινάχθηκαν τα καθίσματα από τα οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίς το πρωί στις Αφίδνες, σε ένα τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν άλλα τέσσερα, εκ των οποίων τα τρία σοβαρά.

Η φονική σύγκρουση έγινε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών– Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα καθίσματα να εκτιναχθούν σε ακτίνα ακόμη και 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με δεκαπέντε πυροσβέστες, επιχειρώντας αρκετή ώρα στον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού διακόπηκε για αρκετή ώρα, καθώς το οδόστρωμα είχε γεμίσει συντρίμμια από τα δύο οχήματα. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.