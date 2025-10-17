Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στην Κύπρο: Έξω από το σπίτι του εκτέλεσαν τον πρόεδρο ομάδας – Τι συνέβη στον δρόμο προς το νοσοκομείο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λεμεσό, στην Κύπρο η δολοφονία του επιχειρηματία και προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους. Νεότερες πληροφορίες σχετικά με το έγκλημα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Αν και αρχικά είχε κυκλοφορήσει ότι άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον του ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στον δρόμο Τσιρείου, οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν ότι η εκτέλεση έγινε έξω από το σπίτι του, μόλις είχε μπει στο αμάξι του.

Άμεσα ο γιος του, σύμφωνα με το philenews.com, επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθοδόν προς το νοσοκομείο προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί. Το θύμα φαίνεται να εξέπνευσε εντός του αυτοκινήτου.

Διερευνάται επίσης, αν το φλεγόμενο όχημα στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας, σχετίζεται με την υπόθεση.

Ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους είναι κλειστός.