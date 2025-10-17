Κακλαμάνης κατά Βελόπουλου: Να προστατευτούμε από την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Σε δημόσια δήλωση προχώρησε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στη Βουλή ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Δημήτρη Καιρίδη κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική την Πέμπτη (16/10).

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, ο κ. Κακλαμάνης «με αφορμή, μη αρμόζουσα συμπεριφορά που είχε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκος Βελόπουλος, κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Καιρίδη έκανε την εξής δήλωση:

«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε… Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας…».

Σημειώνεται ότι κάποια στιγμή χθες ο κ. Καιρίδης ρώτησε από τα έδρανα τον κ. Βελόπουλο που βρισκόταν στο βήμα, για ποιον λόγο η σύζυγός του δεν φέρνει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει σε τράπεζα εξωτερικού.

«Τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;», ρώτησε ο κ. Καιρίδης για να του απαντήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης:

«Τα λεφτά αυτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα και ανήκουν στη σύζυγό μου, που μένει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα διά να ομιλείς, τέλος η πλάκα».