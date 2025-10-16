Άγρια κόντρα Καιρίδη – Βελόπουλου στη Βουλή με βαρείς χαρακτηρισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2025 στη Βουλή ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο κατά την διάρκεια της προ ημερήσιας συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολιτική.

«Ένα κόμμα το οποίο αναγνώρισε τη Βόρεια Ψευδομακεδονία, τον γάμο ομοφυλοφίλων, και που είναι ο φερετζές του πατριωτισμού, δεν μπορεί να ομιλεί για πατριώτες του καναπέ. Φερετζές του πατριωτισμού είναι η δήθεν Νέα Δημοκρατία, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι είναι μία πατριωτική κυβέρνηση, βάζοντας τον Άδωνι, τον Πλεύρη και κάποιους άλλους να το παίζουν πατριώτες. Εμείς και πατριώτες είμαστε και αγαπάμε την Ελλάδα και από τον καναπέ δεν το κάνουμε. Το κάνουμε όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε. Για να ξεκαθαρίσουμε ρόλους και απόψεις» ανέφερε ο κ. Βελόπουλος κατά την διάρκεια της ομιλίας του.

Σε εκείνο το σημείο, ο κ. Καιρίδης κάτι φώναξε από τα έδρανα της Βουλής για τις καταθέσεις του κ. Βελόπουλου στην Deutsche Bank, προκαλώντας την αντίδραση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης. «Άκου λίγο κύριε. Θα σου απαντήσω με μία έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα, είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου.

«Γιατί δεν τα φέρατε εδώ;» ρώτησε δύο φορές ο κ. Καιρίδης.

«Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα διά να ομιλείς. Εσύ που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων δεν έχεις δικαίωμα διά να ομιλείς. Τέλος η πλάκα» απάντησε ο κ. Βελόπουλος.

Σε εκείνο το σημείο επενέβη η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, και ζήτησε από τους βουλευτές να μην διακόπτουν και να μην κάνουν συζήτηση, ενώ ο κ. Καιρίδης συνέχιζε να φωνάζει από τη θέση του.

«Ρε καημένο παιδί. Υπουργός δεν θα γίνεις ξανά. Κατάλαβέ το. Θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός θέσης. Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ μην φωνάζεις σε ακούω» συνέχισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Κύριε Καιρίδη, δεν ακούγεστε έτσι και αλλιώς. Παρακαλώ. Δεν γίνεται με αυτούς του όρους η συζήτηση. Δεν είναι ερωτοαπαντήσεις η συζήτηση αυτή. Έχει τους όρους της» ανέφερε η κ. Γεροβασίλη.

«Όταν αντιμαχείς με ανόητο, θα απαντήσεις ανόητα. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο κύριος αυτός (σ.σ. δείχνοντας τον κ. Καιρίδη) που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις που έχω 500 εργαζόμενοι, θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ. Πήγαινε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μιλάς. Κυρία πρόεδρε αν δεν τον βάλετε στην τάξη θα κατέβω από το βήμα εγώ» πρόσθεσε ο κ. Βελόπουλος.

Και συνέχισε: «Ήξερα ότι κακιά είσαι. Αλλά όχι τόσο».

Εκείνη την στιγμή του απάντησε ο κ. Καιρίδης, με τον κ. Βελόπουλο να λέει: «Το παίρνω ως κακία και όχι ως κακιά». Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ερωτήθηκε από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εξηγήσει τι εννοούσε τη λέξη «κακιά» και απάντησε: «Κακιά άποψη. Κακιά αντίληψη».

Παρέμβαση Γεροβασίλη

«Κύριε Καιρίδη δεν θα ξαναπεταχτείτε. Παρακαλώ. Κύριε Βελόπουλε σταματήστε να απαντάτε στον κ. Καιρίδη. Συνεχίστε την ομιλία σας» τόνισε η κ. Γεροβασίλη.

«Αν το κάνανε οι δικοί μας θα τους είχατε βγάλει έξω» είπε στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απευθυνόμενος στην αντιπρόεδρο της Βουλής.

«Ξέρετε ότι ουδέποτε έχει συμβεί αυτό» απάντησε η κ. Γεροβασίλη.

«Το έχει κάνει ποτέ αυτό κανείς δικός μας. Αυτό είναι τραμπουκισμός, φασισμός, ναζισμός και αυταρχισμός από έναν τύπο που παρουσιάζεται ως βουλευτής. Και δεν τον βάζετε σε τάξη. Δεν τον βάζετε στην τάξη. Και συνεχίζει τις προσωπικές αναφορές κ. Γεραπετρίτη. Είναι δυνατόν. Μάζεμα θέλει. Έλεος πια» κατέληξε ο κ. Βελόπουλος.

Στο τέλος της ομιλίας του προέδρου της Ελληνικής, ο κ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού προκειμένου να απαντήσει, ωστόσο η κ. Γεροβασίλη δεν του τον έδωσε προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συζήτηση.