Κόντρα Βελόπουλου-Καιρίδη στη Βουλή: «Θόρυβο κάνουν ακόμα και οι τενεκέδες» – «Ας φέρει τις καταθέσεις του από την Deutsche Bank στην Ελλάδα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος Δημήτρης Καιρίδης

Σφοδρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών.

Η αντιπαράθεση άρχισε κατά την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή. Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφερόταν στις ΜΚΟ, παρενέβη ο Δημήτρης Καιρίδης. Τότε ο Κυριάκος  Βελόπουλος απευθυνόμενος στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, είπε: «Σοβαρή χώρα είπαμε. Δεν είπαμε για εσάς. Όταν λέω για σοβαρή χώρα δεν αναφέρομαι σε εσάς και την κυβέρνησή σας. Αφού είσαι κολλητός του Σόρος, τι περιμένεις να είσαι εναντίον των ΜΚΟ; Είστε κολλητοί των ΜΚΟ και του Τζόρτζ Σόρος».

«Με τις ΜΚΟ έχει μία αδυναμία ο κ. Καιρίδης. Δεν μου αρέσει ο Τζόρτζ Σόρος, ο φίλος σου. Κυρία πρόεδρε να πείτε στον κ. Καιρίδη ότι “θόρυβο κάνουν ακόμα και οι τενεκέδες”. Σταματήστε να θορυβείτε» συνέχισε ο κ. Βελόπουλος.

Στην συνέχεια, ο κ. Καιρίδης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο για «ξενοφοβικό αντιμεταναστευτικό παραλήρημα για τα ψηφουλάκια», τονίζοντας ότι στην Ελληνική Λύση «υποκρίνονται τους Έλληνες και τους φιλέλληνες».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε σε καταθέσεις του κ. Βελόπουλου στη Γερμανία. «Αν κρίνω από το πόθεν έσχες του κ. Βελόπουλου. Ο καταθέσεις του είναι τουλάχιστον εκατό φορές περισσότερες από τις δικές μου. Δεν το λέω με κανένα φθόνο. Τον συγχαίρω. Όμως όταν μιλάει για τους Έλληνες και για το πώς θα έπρεπε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, θα ήθελα να του κάνω μία πολύ απλή πρόταση. Ας φέρει τις καταθέσεις του από την Deutsche Bank σε καμία ελληνική τράπεζα να πάρει ακόμη πιο μπροστά η ελληνική οικονομία, να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, να μην τις χαίρονται οι Γερμανοί. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και όχι να υποκρινόμαστε τους Έλληνες και τους φιλέλληνες, δια της πράξεως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

