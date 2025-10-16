Γιώργος Καραμίχος: «Είναι άπειρες οι δύσκολες στιγμές που χρειάστηκα βοήθεια και τα ζώα ήταν εκεί για να μου την δώσουν»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Καραμίχος
Φωτογραφία: Instagram/yorgoskaramihos

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Καραμίχος, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/10). Ο επιτυχημένος ηθοποιός μίλησε για την αγάπη που έχει προς τα ζώα και το πότε αυτή «γεννήθηκε». Επίσης αναφέρθηκε στο πόσο πολύ τον έχουν βοηθήσει και του έχουν δείξει πως το νοιάζονται, σε δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, ακόμα και όταν έπειτα από χειρουργεία που είχε κάνει πονούσε.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καραμίχος εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Αυτό που με επαναφέρει έπειτα από μια παράσταση, ειδικά τόσο απαιτητική, είναι πρώτα απ’ όλα η βόλτα με τα σκυλιά, είναι η καλύτερη οδηγία που υπάρχει για έναν άνθρωπο. Γιατί για τα σκυλιά, είτε πήγε καλά η παράσταση είτε δεν πήγε καλά, είτε άρεσε στον κόσμο είτε όχι, εσύ είσαι εκεί».

«Γεννήθηκα στη Βέροια, και τον μισό χρόνο ζούσαμε εκεί και τον άλλο μισό στους Γεωργιανούς. Πάντα είχαμε ζώα στο σπίτι και για περίπου 7 χρόνια ζούσαμε από αυτά, είχαμε κατσίκια, οπότε περνούσα πολλές ώρες μαζί τους.

Μεγάλωσα, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι στην επαρχία, με μια αυτονόητη κακοποίηση των ζώων. Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ μεγαλώνοντας ότι χρησιμοποιούμε τα ζώα όπως χρησιμοποιούσαμε πιο παλιά τους σκλάβους… Είναι ένα αφήγημα που πρέπει να αλλάξει! Αν μπορώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι σ’ αυτό, αυτό προσπαθώ να κάνω», συνέχισε ο ηθοποιός.

Επιπλέον, ο Γιώργος Καραμίχος ανέφερε ότι: «Είναι άπειρες οι δύσκολες στιγμές που χρειάστηκα βοήθεια και τα ζώα ήταν εκεί για να μου την δώσουν. Περνάω πολύ χρόνο μαζί τους, συνήθως τα έχω μαζί μου παντού, όπου μπορώ τα έχω μαζί μου αυτά τα πλάσματα.

Όσες φορές πονάω, ειδικά όταν είχα κάνει τις εγχειρήσεις στη μέση και μετά στον πνεύμονα, μου έκανε εντύπωση ότι τα πλάσματα που είχα έρχονταν και με ακουμπούσαν με κάποιο τρόπο εκεί που πονούσα.

Επειδή τους κάνω και εγώ θεραπεία κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, τους κάνω ένα μασάζ, τους κάνω ρέικι, ένα ξεμάτιασμα, ό,τι πιάσει, το δίνουν πολύ εύκολα και γενναιόδωρα πίσω».

16:04 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

