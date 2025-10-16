Μαίρη Χρονοπούλου: «Κάποιος, δηλώνοντας φίλος της ηθοποιού, πήρε παράνομα την τέφρα της και δεν την επιστρέφει»

Το σπίτι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαίρη Χρονοπούλου άνοιξε για την τηλεοπτική κάμερα, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα της στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Η εκπομπή «Happy Day» του Alpha επισκέφτηκε το σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου στην Παιανία και ξεναγήθηκε από τον Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» όπου ανήκει πλέον η κατοικία, όπως επιθυμούσε η ντίβα του σινεμά.

«Η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι αυτό στο “Χαμόγελο του Παιδιού” γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Όταν πρωτοσυναντηθήκαμε, ήθελε να μας στηρίξει οικονομικά. Όταν διαπίστωσα ότι αν έδινε εκείνα τα χρήματα δεν θα είχε να συνεχίσει να ζει κανονικά, δεν δέχτηκα. Αυτό της έκανε μεγάλη εντύπωση. Από τότε γίναμε πραγματικά φίλοι», είπε αρχικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Περιέγραψε το σπίτι ως ένα προκάτ οίκημα που όμως «έχει την αίγλη μιας σταρ», ενώ τόνισε ότι η ηθοποιός «ήθελε να φύγει με απλότητα. Στον βωμό των 5 λεπτών δημοσιότητας κάποιοι καπηλεύτηκαν και χρησιμοποίησαν διάφορες φήμες και έκαναν αυτό που δεν ήθελε η Μαίρη». Εξήγησε ότι σκοπός είναι να γίνονται εκδηλώσεις μέσα στο κτήμα, ενώ επιθυμία της σταρ του ελληνικού κινηματογράφου ήταν να μπει μία πινακίδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της αυλής, που θα γράφει «Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε τα παιδιά». Από κάτω, η ίδια επιθυμούσε να τοποθετηθεί η τέφρα της.

Αυτή η επιθυμία της ηθοποιού, όμως, δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι τώρα, όπως γνωστοποίησε ο κ. Γιαννόπουλος, καθώς η τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου βρίσκεται στα χέρια ιδιώτη. «Τώρα η τέφρα της είναι με κάποιον κύριο που την πήρε παράνομα, δηλώνοντας ότι είναι φίλος της, και δεν την επιστρέφει. Αν δεν την φέρει, βάσει της επιθυμίας της, ενδεχομένως να επιληφθεί εισαγγελέας», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Δείτε περισσότερα στο βίντεο: