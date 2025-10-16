Μαίρη Χρονοπούλου: «Κάποιος, δηλώνοντας φίλος της ηθοποιού, πήρε παράνομα την τέφρα της και δεν την επιστρέφει»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαίρη Χρονοπούλου

Το σπίτι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαίρη Χρονοπούλου άνοιξε για την τηλεοπτική κάμερα, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα της στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Η εκπομπή «Happy Day» του Alpha επισκέφτηκε το σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου στην Παιανία και ξεναγήθηκε από τον Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» όπου ανήκει πλέον η κατοικία, όπως επιθυμούσε η ντίβα του σινεμά.

«Η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι αυτό στο “Χαμόγελο του Παιδιού” γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Όταν πρωτοσυναντηθήκαμε, ήθελε να μας στηρίξει οικονομικά. Όταν διαπίστωσα ότι αν έδινε εκείνα τα χρήματα δεν θα είχε να συνεχίσει να ζει κανονικά, δεν δέχτηκα. Αυτό της έκανε μεγάλη εντύπωση. Από τότε γίναμε πραγματικά φίλοι», είπε αρχικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Περιέγραψε το σπίτι ως ένα προκάτ οίκημα που όμως «έχει την αίγλη μιας σταρ», ενώ τόνισε ότι η ηθοποιός «ήθελε να φύγει με απλότητα. Στον βωμό των 5 λεπτών δημοσιότητας κάποιοι καπηλεύτηκαν και χρησιμοποίησαν διάφορες φήμες και έκαναν αυτό που δεν ήθελε η Μαίρη». Εξήγησε ότι σκοπός είναι να γίνονται εκδηλώσεις μέσα στο κτήμα, ενώ επιθυμία της σταρ του ελληνικού κινηματογράφου ήταν να μπει μία πινακίδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της αυλής, που θα γράφει «Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε τα παιδιά». Από κάτω, η ίδια επιθυμούσε να τοποθετηθεί η τέφρα της.

Αυτή η επιθυμία της ηθοποιού, όμως, δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι τώρα, όπως γνωστοποίησε ο κ. Γιαννόπουλος, καθώς η τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου βρίσκεται στα χέρια ιδιώτη. «Τώρα η τέφρα της είναι με κάποιον κύριο που την πήρε παράνομα, δηλώνοντας ότι είναι φίλος της, και δεν την επιστρέφει. Αν δεν την φέρει, βάσει της επιθυμίας της, ενδεχομένως να επιληφθεί εισαγγελέας», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Δείτε περισσότερα στο βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Είναι αλήθεια ότι αν αφαιρέσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας θα αδυνατίσετε;

ΙΣΑ: 93χρονος γιατρός κλήθηκε να πληρώσει clawback για ιατρείο κλειστό από το 2016

“Τσεκούρι” σε 16.000 θέσεις εργασίας από τη Nestlé

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε αεροδρόμια: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει σε ποιο στάδιο της ζωής σας βρίσκεστε

Τι σημαίνει η φράση «εξ ιδίων τα βέλη» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:12 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Παππά: Ο άνδρας μου χρειάζεται πέντε λεπτά για να τα κάνει όλα χάλια – Είναι μια χαμένη μάχη η ακαταστασία του

Στην εκπομπή «Happy Day» εμφανίστηκε η Ιωάννα Παππά. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις οικογεν...
10:56 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τερέζα: «Θα παντρευτώ τώρα κοντά για να έχω παρέα μεγαλώνοντας» – Η αποκάλυψη για τον γάμο και η απώλεια που την στιγμάτισε

Για την απώλεια των γονέων της αλλά και για τον γάμο μίλησε μεταξύ άλλων η Τερέζα στην εκπομπή...
07:45 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

«Καποδίστριας»: Κυκλοφόρησαν το επίσημο trailer και η αφίσα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με την νέα του ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή του σπο...
06:23 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Βασιλώττος στο enikos.gr: “Ο έρωτας για μένα είναι μία επιπλέον διάσταση όπως το μήκος, το πλάτος και το ύψος”

Ανάμεσα στα γυρίσματα για το “Grand Hotel” και στις πρόβες του έργου “Όπως σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης