Γάζα: Η συγκλονιστική στιγμή που Παλαιστίνιος κρατούμενος συναντά ξανά την οικογένειά του – Του είχαν πει ότι ήταν νεκροί

Η συγκίνηση και η ανακούφιση συνυπήρχαν έντονα για τον Shadi Abu Sido, έναν Παλαιστίνιο φωτορεπόρτερ, ο οποίος απελευθερώθηκε έπειτα από μήνες στο Ισραήλ, όταν ανακάλυψε ότι η οικογένειά του ζούσε και δεν είχε σκοτωθεί, όπως του είχαν πει.

Ο Shadi Abu Sido δήλωσε στο BBC ότι ένας Ισραηλινός σωφρονιστικός υπάλληλος τον είχε εξαπατήσει λέγοντάς του ότι η γυναίκα του και τα δύο παιδιά του είχαν σκοτωθεί και το σπίτι τους είχε βομβαρδιστεί. Ωστόσο, όταν έφτασε στη Γάζα, αντίκρυσε τους αγαπημένους του και η συγκίνησή του ήταν ανείπωτη.



«Άκουσα τη φωνή της, άκουσα τη φωνή των παιδιών μου, έμεινα άναυδος, δεν μπορώ να το εξηγήσω, ήταν ζωντανοί. Είδα τη γυναίκα και τα παιδιά μου ζωντανά. Φανταστείτε μέσα στον θάνατο – η ζωή», είπε.

Η γυναίκα του, Hanaa Bahlul, έτρεξε στους διαδρόμους του σπιτιού τους στη Χαν Γιούνις και έπεσε στην αγκαλιά του άνδρα της, ενώ εκείνος την γύριζε στον αέρα και φιλούσε ξανά και ξανά τα παιδιά τους, ψιθυρίζοντας «αγάπη μου».

Palestinian photojournalist Shadi Abu Sido reunited with his family, who he was told were killed, following his release from Israeli captivity on Monday



Ο 24χρονος φωτορεπόρτερ είχε συλληφθεί στις 18 Μαρτίου 2024 ενώ κάλυπτε ρεπορτάζ στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, στη βόρεια Γάζα. Ήταν ανάμεσα σε 1.700 Παλαιστίνιους που κρατήθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, μαζί με 250 κρατούμενους που καταδικάστηκαν ή ήταν ύποπτοι για συμμετοχή σε θανατηφόρες επιθέσεις, ως μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας με μεσολάβηση των ΗΠΑ που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου και οδήγησε στην απελευθέρωση 20 Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

Τον Μάρτιο του 2024, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομή στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι λειτουργούσε από τις εγκαταστάσεις, κατηγορίες που η Χαμάς αρνείται, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχαν διοικητικά κέντρα κάτω από το νοσοκομείο ή άλλα στη Γάζα. Οι ισχυρισμοί ούτε της μίας ούτε της άλλης πλευράς έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η Bahlul εξήγησε ότι ένας δικηγόρος από την οργάνωση Addameer, που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της είχε πει ότι ο σύζυγός της κρατούνταν σύμφωνα με τον Νόμο για τους Παράνομους Μαχητές του Ισραήλ, μια μορφή διοικητικής κράτησης.

Ο Abu Sido περιέγραψε ότι υπέστη βαριά κακοποίηση, δέθηκε με χειροπέδες, του κάλυψαν τα μάτια και αναγκάστηκε να γονατίζει για μεγάλα διαστήματα, ενώ κατά τη συνάντησή του με το Reuters, οι καρποί του φαινόταν να έχουν τραυματιστεί από τις χειροπέδες. Η ακριβής επιβεβαίωση των ισχυρισμών του δεν ήταν δυνατή.

Ο ίδιος αρχικά κρατήθηκε στο στρατόπεδο Sde Teiman, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Ofer στη Δυτική Όχθη που κατέχεται από το Ισραήλ και αργότερα στη φυλακή Ketziot στο Ισραήλ, σύμφωνα με τη σύζυγό του.

Η Bahlul σημείωσε ότι ο σύζυγός της συνελήφθη μόνο επειδή ήταν «δημοσιογράφος για παλαιστινιακό μέσο». Εκπρόσωπος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι κρατούνταν σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα δικαιώματά τους τηρούνταν. «Δεν είμαστε ενήμεροι για τους ισχυρισμούς που περιγράφονται και, κατά την καλύτερη γνώση μας, δεν συνέβησαν τέτοια περιστατικά υπό την ευθύνη της IPS», ανέφερε.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο στο Reuters ότι από περίπου 100 ποινικές έρευνες που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Γάζα, οι περισσότερες αφορούσαν κατηγορίες για κακοποίηση ή θάνατο κρατουμένων υπό στρατιωτική κράτηση. Δύο υποθέσεις οδήγησαν σε κατηγορίες και ένας στρατιώτης καταδικάστηκε σε 17 μήνες φυλάκιση.

Παλαιστίνιοι που είχαν απελευθερωθεί προηγουμένως δήλωσαν στο Reuters ότι υπέστησαν κακοποίηση, σεξουαλική επίθεση, ψυχολογική βία και άρνηση τροφής ή ιατρικής φροντίδας, ενώ η Amany Srahneh από την Palestinian Prisoners Society ανέφερε ότι οι συνθήκες για τους κρατούμενους Παλαιστίνιους επιδεινώθηκαν δραματικά μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Abu Sido περιέγραψε τη φυλακή ως «νεκροταφείο των ζωντανών».

«Όταν γύρισα στη Γάζα, ήταν σαν η ψυχή μου να επέστρεψε στο σώμα μου. Αλλά όταν είδα την καταστροφή…, πώς να αρχίσω ξανά;» δήλωσε.

BREAKING: Freed photojournalist Shadi Abu Sido, kidnapped on March 18, 2024, during Israel's raid on Al-Shifa Medical Complex, spoke after nearly 20 months in captivity, expressing shock at global silence. "For two years I was starved, I went in starving and came out…



Ο Ομέρ Σατζ, ειδικός στο διεθνές δίκαιο στο Sciences Po του Παρισιού, επισήμανε ότι ο νόμος επιτρέπει στο Ισραήλ να περιορίζει την πρόσβαση σε δικηγόρους, να φυλακίζει ανθρώπους χωρίς κατηγορία ή δίκη και να κρατά αυθαίρετα πολλούς Παλαιστίνιους της Γάζας.

Σύμφωνα με την Addameer, 2.673 Παλαιστίνιοι κρατούνται αυτή τη στιγμή με βάση αυτόν τον νόμο.