Μητσοτάκης για Τουρκία: Να αρθεί η απειλή πολέμου, «όχι» σε τετελεσμένα στην Κύπρο – Συνιστώ αυτοσυγκράτηση στους ψευδοπατριώτες

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» συνέστησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το βήμα της Βουλής.

«Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν μπορούν να κινούνται στο επίπεδο των ηχηρών συνθημάτων και των εντυπώσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2023 έχουμε μία ξεκάθαρη επιλογή: να εντάξουμε τις διμερείς σχέσεις σε έναν ανοικτό διάλογο. Αποκαταστήσαμε ένα πλέγμα επαφών και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας παρά τις μεγάλες διαφορές μας» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανέφερε ότι οι παραβιάσεις του Εναέριου Χώρου έχουν σχεδόν μηδενιστεί και ότι εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι επισκέφτηκαν τα νησιά μας λόγω της Express Visa.

«Αναρωτιέμαι γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών. Τι θέλουμε φουρτούνες, ατυχήματα και εντάσεις; Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που μιλούν από την ασφάλεια του καναπέ τους» υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Ζήτησε για ακόμη μια φορά να αρθεί η απειλή πολέμου από τη γείτονα χώρα και επανέλαβε ότι «μοναδική διαφορά μας είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Ο ίδιος είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί τετελεσμένα στην Κύπρο.

