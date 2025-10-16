Αθήνα: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των 16χρονων που «χτυπούσαν» περίπτερα στα νότια προάστια

Βίντεο ντοκουμέντα φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr, από τη δράση των δύο 16χρονων που «χτυπούσαν» περίπτερα στα νότια προάστια της Αθήνας, με την απειλή όπλου.

Οι αστυνομικοί, έπειτα από συντονισμένες έρευνες, συνέλαβαν τους δύο ανήλικους βραδινές και πρωινές ώρες της 12 και 13 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή της Ηλιούπολης. Λίγο πριν από τη σύλληψη τους ο ένας από τους 16χρονους είχε διαπράξει δύο ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στην Ηλιούπολη και την Αργυρούπολη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά εννέα ένοπλες ληστείες σε περίπτερα που είχαν διαπράξει οι 16χρονοι. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι ανήλικοι είχαν σχηματίσει ομάδα για την διάπραξη ληστειών από τον περασμένο Σεπτέμβριο και στο διάστημα αυτό είχαν κάνει εννέα ληστείες συνολικά.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβησαν σε 3 ληστείες το ίδιο βράδυ, ενώ ακόμα λήστεψαν δεύτερη φορά το ίδιο περίπτερο σε διάστημα λίγων ημερών.