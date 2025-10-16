ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ

Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση των αρχηγών των κομμάτων στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπίδες για τον καρκίνο: Εμβόλιο με νανοσωματίδια εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό εναντίων των όγκων

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του...

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

Έκλεψαν τους ΑΜΚΑ και τους έστειλαν κατασχετήριο για επιδόματα που δεν πήραν ποτέ – «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που...

Google: Κρίσιμη ευπάθεια «Use-After-Free» στο Chrome επιτρέπει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα – Εξεδόθη επείγουσα ενημέρωση ασφ...

Αγρότης κατάφερε να καλλιεργήσει κολοκύθα 1.064 κιλών και κέρδισε πάνω από 21 χιλιάδες δολάρια
περισσότερα
11:30 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική»

Στη Βουλή διεξάγεται αυτή την ώρα η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολ...
11:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κεραμέως στη Βουλή: Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Περισσότερες και καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας

Πέντε αλήθειες και εννέα σημαντικές αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας το νέο εργασιακό ...
10:54 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την λεγόμενη συμβιβασμένη Κεντροαριστερά

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης στον ...
10:09 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ένταση στη Βουλή: Η ατάκα «ηλίθια ψέματα» από βουλευτή της ΝΔ που έκανε έξαλλο τον Χρήστο Κατσώτη – Δείτε βίντεο

Μία ατάκα του βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου από το βήμα της Βουλής κατά την ο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης