ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη Εύη Κατσώλη 11:17, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 πολιτική Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση των αρχηγών των κομμάτων στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική. Δείτε το βίντεο: ΒΟΥΛΗ Μοιράσου το: ΔΟΥ Κοζάνης: Αμετανόητος και προκλητικός στην απολογία του ο δολοφόνος με το τσεκούρι – Δεν ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του Κίνηση: Το αδιαχώρητο στον Κηφισό και τον Πειραιά – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό Ντάιαν Κίτον: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της – Οι φίλοι της ήξεραν για την επιδείνωση της υγείας της σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Ο Γιάνης Βαρουφάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου 44 λεπτά πριν Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους δύο 22χρονους – Κατηγορούνται ως φυσικός και ως ηθικός αυτουργός 43 λεπτά πριν Έκλεψαν τους ΑΜΚΑ και τους έστειλαν κατασχετήριο για επιδόματα που δεν πήραν ποτέ – «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που δεν πήρα» 2 ώρες πριν «Μόλις την σκότωσα στο τζακούζι»: 41χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του – Το ηχητικό της ομολογίας 5 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 5 ανθρώπους θα βρουν το φτερό σε 7 δευτερόλεπτα 3 ώρες πριν Ανασκαφές σε μεσαιωνικό παρεκκλήσι αποκάλυψαν 25 παιδικούς τάφους – Tο φαινόμενο του «ιερού νερού» 3 ώρες πριν Η σύζυγός του τον πιέζει να μοιράσουν τα λεφτά που κληρονόμησε ο γιος του από τη μητέρα του – «Η υπόσχεσή μου είναι ιερή» 2 ώρες πριν Επιτέλους η τύχη ευνοεί 3 ζώδια – «Οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται και ανοίγουν πόρτες που ήταν κλειστές» 5 λεπτά πριν Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική» 7 λεπτά πριν Τηλεθέαση (15/10): Τα νούμερα για την prime time – Ποια σειρά πήρε την πρωτιά 12 λεπτά πριν Κεραμέως στη Βουλή: Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Περισσότερες και καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας 20 λεπτά πριν Έκανε πρόταση γάμου με τρέιλερ ταινίας Disney που… είχε φτιάξει ο ίδιος – Το βίντεο που «μάγεψε» τα social media ENIKOS NETWORK Ελπίδες για τον καρκίνο: Εμβόλιο με νανοσωματίδια εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό εναντίων των όγκων Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του... ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή Έκλεψαν τους ΑΜΚΑ και τους έστειλαν κατασχετήριο για επιδόματα που δεν πήραν ποτέ – «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που... Google: Κρίσιμη ευπάθεια «Use-After-Free» στο Chrome επιτρέπει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα – Εξεδόθη επείγουσα ενημέρωση ασφ... Αγρότης κατάφερε να καλλιεργήσει κολοκύθα 1.064 κιλών και κέρδισε πάνω από 21 χιλιάδες δολάρια περισσότερα 11:30 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική» Στη Βουλή διεξάγεται αυτή την ώρα η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολ... 11:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 Κεραμέως στη Βουλή: Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Περισσότερες και καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας Πέντε αλήθειες και εννέα σημαντικές αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας το νέο εργασιακό ... 10:54 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την λεγόμενη συμβιβασμένη Κεντροαριστερά Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης στον ... 10:09 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 Ένταση στη Βουλή: Η ατάκα «ηλίθια ψέματα» από βουλευτή της ΝΔ που έκανε έξαλλο τον Χρήστο Κατσώτη – Δείτε βίντεο Μία ατάκα του βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου από το βήμα της Βουλής κατά την ο... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί... 7 λεπτά πριν Τηλεθέαση (15/10): Τα νούμερα για την prime time – Ποια σειρά... 12 λεπτά πριν Κεραμέως στη Βουλή: Πέντε αλήθειες για το νέο... 20 λεπτά πριν Έκανε πρόταση γάμου με τρέιλερ ταινίας Disney που…... 26 λεπτά πριν Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία όταν... 29 λεπτά πριν Άδωνις Γεωργιάδης: Έξω από το «Αττικόν» μαζεύτηκαν 100... 34 λεπτά πριν Κρυμμένος θησαυρός στο ντουλάπι σας: Παλιές... 39 λεπτά πριν Τερέζα: «Θα παντρευτώ τώρα κοντά για να έχω παρέα... ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή Έκλεψαν τους ΑΜΚΑ και τους έστειλαν κατασχετήριο για επιδόματα που δεν πήραν ποτέ – «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που δεν πήρα» Εθνική σύνταξη: Πότε αλλάζουν τα ποσά και ποιες συντάξεις θα επηρεαστούν –Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις Σούπερ μάρκετ: Σε ποιο προϊόν μειώθηκε η τιμή σε ποσοστό έως 35% – Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης MUST READ Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου» Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης