ΔΟΥ Κοζάνης: Αμετανόητος και προκλητικός στην απολογία του ο δολοφόνος με το τσεκούρι – Δεν ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του

Σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, καταδικάστηκε χθες (15/10) από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο επονομαζόμενος «δολοφόνος με το τσεκούρι» που εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Πρόκειται για τον άνδρα που το καλοκαίρι του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης και επιτέθηκε με τσεκούρι σε υπαλλήλους, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο, έπειτα από πολύωρη διαδικασία, απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε εν βρασμώ ψυχής. Οι δικαστές έκριναν ότι υπήρχε προμελέτη και συνειδητή πρόθεση, επισημαίνοντας τη σκληρότητα και την αγριότητα της επίθεσης μέσα σε δημόσια υπηρεσία, μπροστά σε ανυποψίαστους εργαζόμενους και πολίτες.

Με την απόφαση του Εφετείου, ο δράστης καταδικάστηκε:

  • Σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του ενός υπαλλήλου,
  • Σε 26 επιπλέον έτη φυλάκισης για την απόπειρα δολοφονίας δύο ακόμη εργαζομένων, καθώς και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Η απολογία του κατηγορούμενου και η αστυνομική βία

Σύμφωνα με το Star, κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του, επικαλούμενος γεγονότα αστυνομικής βίας εις βάρος πολιτών σε διαδηλώσεις, αλλά και προσωπική κακομεταχείριση που, όπως ισχυρίστηκε, είχε υποστεί κατά τη σύλληψή του, όταν είχε προκαλέσει φθορές σε μηχάνημα ΑΤΜ.

Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του δεν εξέφρασε καμία μεταμέλεια και δε ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του ή τις οικογένειές τους. Η στάση του χαρακτηρίστηκε από το δικαστήριο ως αμετανόητη και προκλητική.

Οι νομικοί παραστάτες των θυμάτων, που παρέστησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την τελική απόφαση, δηλώνοντας:

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε με βαριά ποινή για τον δράστη, ο οποίος θα παραμείνει στη φυλακή για το αποτρόπαιο έγκλημα που σημάδεψε την Κοζάνη και στέρησε τη ζωή σε έναν αθώο δημόσιο υπάλληλο.

 

