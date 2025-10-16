«Καποδίστριας»: Κυκλοφόρησαν το επίσημο trailer και η αφίσα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με την νέα του ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Η μεγαλύτερη παραγωγή της χρονιάς θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης.

Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια.

Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια. Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο.

Γι’ αυτό και όσο ζούσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του υπηρετώντας το σχέδιο του Θεού έβαλε τα θεμέλια για την ελληνική επανάσταση και την γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους. Όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε…

Γιάννης Σμαραγδής

Πρωταγωνιστούν:

Καποδίστριας ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ, Μέτερνιχ FINBAR LYNCH, Πρωθυπουργός Σπηλιάδης ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, Κολοκοτρώνης ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ, Νικόδημος ΝΙΚΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, Ρωξάνδρα ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Τσάρος Αλέξανδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Άυλη Μορφή ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, Μαντώ Μαυρογένους ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ, Charlotte de Sor ΚΑΙΤΗ ΙΜΠΡΟΧΩΡ, Κουντουριώτης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ, Μάντης Έλενος ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ, Βοσκός ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ, Γυναίκα Βοσκού ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ, Κανάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ, Αλέξανδρος Στούρτζα ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ , Γεώργιος Μαυρομιχάλης ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ, Κωσταντής Μαυρομιχάλης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Mason SEAN JAMES SUTTON, Γεώργιος Σταύρου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ, Charles Pictet De Rochemont ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, Jean Gabriel Eynard NATHAN THOMAS, Βαρόνος Hager DIRK SIKORSKI, Άγγλος Πρέσβης DUNCAN SKINNER, Αλέξανδρος Υψηλάντης ΠΑΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ, Στρατηγός Blucher ADRIAN FRIELING, Ρώσος Πρέσβης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, Τσαρίνα Ελισάβετ ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ, Τσάρος Νικόλαος ΙΒΑΝ ΣΒΙΤΑΪΛΟ, Τσαρίνα Αλεξάνδρα ΕΛΕΝΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ, Ζαΐμης ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άρης Σταύρου

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Μίξη Ήχου: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Χάρης Κοντογιάννης

Σκηνικά: Κατερίνα Ζουράρη, Σπύρος Λάσκαρης, Vlad Vieru, Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια Costumi D’arte E. Rancati, Μιχάλης Σδούγκος, Ελληνικές Στολές – Νίκος Πλακίδας

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Κοστουμιών: Γιάννης Σμαραγδής

Steadicam: Μιχάλης Τσιμπερόπουλος

Συνεργασία στο Σενάριο: Δημήτρης Νόλλας, Ελένη Σμαραγδή, Jackie Pavlenko

25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους