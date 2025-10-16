Κίνηση: Το αδιαχώρητο στον Κηφισό και τον Πειραιά – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Η κίνηση «κόβει βόλτες» για ακόμη μία ημέρα στους δρόμους της Αττικής. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου και στην έξοδο της Αθηνών- Λαμίας.
Ίδια εικόνα καταγράφεται και στην κάθοδο του Κηφισού μέχρι τον Πειραιά, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στο λιμάνι του Πειραιά.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισίας αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού.
Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου,
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
