Ντάιαν Κίτον: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της – Οι φίλοι της ήξεραν για την επιδείνωση της υγείας της

Η είδηση του θανάτου της Ντάιαν Κίτον έχει σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο του κινηματογράφου, με φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές να αποχαιρετούν μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του Χόλιγουντ.

Όπως αναφέρει το Variety, σύμφωνα με την οικογένειά της, η αιτία θανάτου της ηθοποιού είναι η πνευμονία, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα κύματα αγάπης που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες.

Σε δήλωσή της στο περιοδικό People, η οικογένεια ανέφερε: «Η οικογένεια Κίτον είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες εκ μέρους της αγαπημένης τους Ντάιαν, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου από πνευμονία».

Η οικογένεια πρότεινε, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της με δωρεές σε κοινωνικούς φορείς.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πέθανε το Σάββατο (11/10) στο Λος Άντζελες. Οι διασώστες ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο σπίτι της και τη μετέφεραν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το People, ένας φίλος της αποκάλυψε ότι η υγεία της «επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά» τους τελευταίους μήνες και ότι μόνο τα πιο κοντινά μέλη της οικογένειάς της γνώριζαν την κατάστασή της, επιλέγοντας «να κρατήσουν τα πράγματα πολύ ιδιωτικά».

Ένας άλλος στενός φίλος της Κίτον δήλωσε στο TMZ ότι αντιμετώπιζε μια «μη κατονομαζόμενη ασθένεια» πριν από τον θάνατό της στις 11 Οκτωβρίου και πως λόγω της επιδείνωσης της υγείας της, η είδηση του θανάτου της «δεν προκάλεσε σοκ» στους οικείους της.

Από το Σάββατο, τα μηνύματα αγάπης και οι φόροι τιμής προς την Κίτον κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρετούν μια από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Για να τιμήσει τη μνήμη της, η αλυσίδα κινηματογράφων AMC Theatres ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή θα προβάλλει για μία εβδομάδα τις ταινίες «Annie Hall» και «Something’s Gotta Give». Η Κίτον είχε κερδίσει το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Annie Hall» του Γούντι Άλεν και ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία για τις ταινίες «Reds», «Something’s Gotta Give» και «Marvin’s Room».