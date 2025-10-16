Έκανε πρόταση γάμου με τρέιλερ ταινίας Disney που… είχε φτιάξει ο ίδιος – Το βίντεο που «μάγεψε» τα social media

Ένας άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με ένα ψεύτικο τρέιλερ ταινίας Disney, που δημιούργησε ο ίδιος με τεχνητή νοημοσύνη, και το βίντεο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κίνηση αυτή έχει κλέψει τις καρδιές των χρηστών του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,4 εκατομμύρια likes και 11,7 εκατομμύρια προβολές.

Ο Μαρσέλο Κοέλιο έβαλε τη φίλη του, την Τζέσικα Ούνι, να παρακολουθήσει έναν φαινομενικά κανονικό τρέιλερ ταινίας Disney, που όμως είχε φτιαχτεί από τον ίδιο με τεχνητή νοημοσύνη.

Το βίντεο ξεκινά σαν οποιοδήποτε άλλο τρέιλερ, αλλά σύντομα εμφανίζει μια εκδοχή της Τζέσικα, την περιγράφει ως «ονειροπόλα» που ελπίζει να παντρευτεί τον σύντροφό της, και δείχνει γλυκές, μικρές στιγμές του ζευγαριού μαζί.

Η Τζέσικα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι συμβαίνει, λέγοντας δακρυσμένη, «Αυτή είμαι εγώ». Στη συνέχεια εμφανίζεται η animation εκδοχή τους στον καναπέ, παρακολουθώντας το τρέιλερ, και η ίδια αναγνωρίζει: «Αυτό είναι το σπίτι μας».

Στο τέλος, στην οθόνη εμφανίζεται μαύρο πλαίσιο με τίτλο «Disney’s Get Married» και το μήνυμα «Θα με παντρευτείς;», ενώ ο Κοέλιο γονατίζει μπροστά της και της ζητά να τον παντρευτεί — και εκείνη λέει «ναι».

 

Στο Instagram, οι χρήστες άφησαν σχόλια εκφράζοντας πόσο συγκινητικό τους φάνηκε το βίντεο. Ένας σχολίασε: «Η καρδιά μου, τα μάγουλά μου, το σαγόνι μου, πονάνε από το τόσο γέλιο».

«Ο πήχης έχει ανέβει, παιδιά. Συγχαρητήρια σε αυτούς», σχολίασε κάποιος άλλος. Ένας τρίτος σχολίασε: «Δεν έχω δει ποτέ πιο προσεγμένη πρόταση γάμου».

