Η σύζυγός του τον πιέζει να μοιράσουν τα λεφτά που κληρονόμησε ο γιος του από τη μητέρα του – «Η υπόσχεσή μου είναι ιερή»

Η σύζυγος ενός άνδρα, περιμένει να μοιράσει την κληρονομιά που άφησε η μακαρίτισσα γυναίκα του στην οικογένειά τους – παρόλο που εκείνος έχει ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Οι διαφωνίες για τα χρήματα μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις στο ζευγάρι, δημιουργώντας ανταγωνισμό στη σχέση.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι 40 ετών και, όπως και η συνομήλικη γυναίκα του έχει παιδιά από προηγούμενες σχέσεις. Όταν έχασε τη γυναίκα του, ο γιος τους ήταν 16 ετών.

Όσο για τη δεύτερη γυναίκα του, είναι χωρισμένη και έχει μια κόρη 13 ετών και έναν 12χρονο γιο.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο δικά του παιδιά, ένα τεσσάρων και ένα δύο ετών. “Όταν αρρώστησε η πρώτη γυναίκα μου, ήθελε να δώσει μέρος απ’ το επίδομα της νοσηλείας της για τις αποταμιεύσεις του γιου μας”, εξηγεί ο άνδρας.

“Έβαλε το ποσό σ’ έναν δεύτερο λογαριασμό – εκτός από τους άλλους δύο λογαριασμούς που είχε εκδώσει για το παιδί, πριν αρρωστήσει”.

“Δεν πρόκειται να προδώσω την υπόσχεσή μου”

“Εκπλήρωσα τις επιθυμίες της και έτσι, συνέχισα να αποταμιεύω χρήματα για το μέλλον του γιου μας. Είναι μια σημαντική υπόσχεση που έδωσα στην μακαρίτισσα τη γυναίκα μου. Θα την προστατεύω και να διασφαλίσω ότι τα χρήματα αυτά, θα είναι αποκλειστικά δικά του”.

Στην αρχή της σχέσης τους, είχαν κάνει αναλυτικές συζητήσεις για το μέλλον και τα παιδιά που θα κάνουν. Είπε στη γυναίκα του πως αποταμίευσε πολλά χρήματα, όπως και η μακαρίτισσα γυναίκα του.

Δεν είπε ακριβώς πόσα αλλά συμφώνησαν για ένα πράγμα. Κάθε μήνα, έβαζαν στην άκρη ένα ποσό για τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα, η γυναίκα του είναι αγχωμένη επειδή δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει όσα χρήματα σκόπευε, επειδή προκύπτουν διαρκώς απρόβλεπτα έξοδα για το σπίτι.

“Πριν από μερικές εβδομάδες, η γυναίκα μου ζήτησε να μιλήσουμε για το τι θα δώσουμε σε κάθε ένα από τα πέντε παιδιά μας για το μέλλον. Της είπα πως ευχαρίστως να συζητήσω για τις αποταμιεύσεις που έχω κάνει εγώ για τον γιο μου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε για τα λεφτά που του άφησε η μητέρα του. Εκείνη άρχισε να με πιέζει ώστε να λάβουμε και αυτά υπόψη μας”.

“Της απάντησα πως δεν μπορεί να ξέρουμε ακριβώς τα ποσά. Άλλωστε, μπορεί ν’ αποταμιεύουν και οι γονείς μας, ο πρώην της, οι δικοί του γονείς Άρα, το μόνο δίκαιο θα ήταν να μιλήσουμε για τις δικές μου και τις δικές της οικονομίες”.

“Τότε, άρχισε να με κατηγορεί πως δεν την εμπιστεύομαι. Εγώ έγινα καχύποπτος για τον λόγο που ήθελε να μάθει πόσα χρήματα άφησε στον γιο μας η πρώτη μου γυναίκα”.

Τελικά, η γυναίκα παραδέχτηκε πως ήθελε να μοιράσει τα λεφτά της κληρονομιάς σε όλα τους τα παιδιά. Ο άνδρας απέκλεισε αυτή την πιθανότητα.

Της τόνισε πως τα λεφτά της πρώτης γυναίκας του, ανήκουν μόνο στον γιο του και δεν υπάρχει περίπτωση να τα μοιραστεί με τα άλλα παιδιά. Η κουβέντα κλιμακώθηκε σε καυγά και η γυναίκα δεν υποχωρούσε.

“Πιστεύει ότι, απ’ τη στιγμή που είμαστε παντρεμένοι, αυτό δεν είναι σωστό. Της εξήγησα πως δεν είναι δικά μου τα λεφτά, ούτε είναι χρήματα που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας”, εξηγεί ο άνδρας. “Είναι χρήματα που άφησε η πρώτη μου γυναίκα στον γιο της. Η γυναίκα μου τώρα, πιστεύει ότι της κρύβω την αλήθεια και δεν την εμπιστεύομαι”.

“Μου είπε πως δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση ούτε να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει ως ζευγάρι”.

Θέλει να τηρήσει την υπόσχεσή του, η οποία αφορά το μέλλον του παιδιού του.

Τα χρήματα αυτά, ποτέ δεν ήταν στο οικονομικό πλάνο που έκανε με τη δεύτερη γυναίκα του, άρα δεν είναι σωστό να έχει την απαίτηση να τα μοιραστεί. Αν η γυναίκα του σεβόταν την κατάσταση, δεν θ’ απαιτούσε να μοιράσει κάτι που για εκείνον, είναι ιερό. Είναι μεγάλο προειδοποιητικό σημάδι και ίσως στο μέλλον, αλλάξει η συμπεριφορά της και προς τον γιο του. Όσο για τον άνδρα, καλά θα κάνει να μην της αποκαλύψει πόσα χρήματα έχει ο γιος του.