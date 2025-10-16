Κηφισίας: Οδηγός αυτοκινήτου «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – «Είναι η πέμπτη φορά μέσα σε 3 χρόνια» – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10) στην Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, όπου ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» πάνω σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ.

Όπως μετέδωσε το Action24, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 04:10, όταν ο οδηγός που επέβαινε σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο κατάστημα.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις που έγιναν στο οδηγό είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Η ιδιοκτήτρια του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, μίλησε στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο, και ανέφερε ότι είναι η πέμπτη φορά που πέφτουν με το όχημα πάνω στην πρόσοψη.

«Είναι η πέμπτη φορά που πέφτει αυτοκίνητο και γίνεται ολοσχερής καταστροφή στο κατάστημα μέσα σε 3 χρόνια, ενώ άλλες 5 φορές έχουν πέσει σε διπλανά καταστήματα, πάλι μεθυσμένοι, από τις 02:00 μέχρι τις 04:00 η ώρα τα ξημερώματα. Έχουμε ζητήσει από τον Δήμο επανειλημμένως να βάλουμε κάγκελα, αλλά το έχουν αρνηθεί με το πρόσχημα ότι αν πέσει και σκοτωθεί κάποιος, θα πρέπει να δώσει αποζημίωση ο δήμος. Μας είχαν πει τον Αύγουστο ότι αν ξαναγίνει ατύχημα θα μας βάλουν κάγκελα. Θα πάμε πάλι αύριο μία ομάδα καταστηματαρχών έτσι ώστε να το ζητήσουμε εκ νέου από τον Δήμο», τόνισε η γυναίκα ενώ επισήμανε ότι ακόμη δεν έχει αποζημιωθεί από προηγούμενες φορές.