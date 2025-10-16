Εθνική σύνταξη: Nέος «οδηγός» για τις αλλαγές που έρχονται στα ποσά – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω με την έναρξη της νέας χρονιάς το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω της ετήσιας αύξησης που θα δοθεί βασιζόμενη σε έναν μηχανισμό που υπολογίζει την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού της χώρας.
Της Κατερίνας Φεσσά
Η αύξηση αυτή αναμένεται να είναι 2,4% σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού και η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα ποσά κάποιων ειδικών κατηγοριών συντάξεων, όπως της αναπηρίας, της χηρείας, πρώην ΟΓΑ κλπ.
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Το enikonomia.gr καταρτίζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα νέα ποσά της εθνικής σύνταξης .Αναλυτικά:
Α. Εθνική σύνταξη
Πότε προβλέπεται να αυξηθεί η πλήρης εθνική σύνταξη και πόσο
Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η εθνική σύνταξη αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,4%. Δηλαδή το ποσό της θα ανέβει στα 446,87 ευρώ από 436,40 ευρώ που είναι σήμερα.
Ποια αναμένεται να είναι τα νέα μειωμένα ποσά εθνικής σύνταξης μετά την αύξηση
Από την νέα χρονιά προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,4% και τα μειωμένα ποσά της εθνικής σύνταξης .Αναλυτικά:
- Εάν κάποιος έχει 19 έτη ασφάλισης, τότε υπολογίζεται πως θα του χορηγηθούν 437,93 ευρώ από 427,67 ευρώ που παίρνει σήμερα.
- Εάν ένας πολίτης έχει 18 έτη ασφάλισης, τότε υπολογίζεται πως θα πάρει 428,99 ευρώ από 418,94 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.
- Εάν κάποιος έχει 17 έτη ασφάλισης, τότε υπολογίζεται πως θα του δοθούν 420,06 ευρώ από 410,22 ευρώ που παίρνει σήμερα.
- Εάν ένας πολίτης έχει 16 έτη ασφάλισης, τότε εκτιμάται πως θα πάρει 411,12 ευρώ από 401,49 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.
- Εάν κάποιος έχει 15 έτη ασφάλισης, τότε αναμένεται να λάβει 402,19 ευρώ από 392,76 ευρώ που παίρνει σήμερα
(Ο γενικός κανόνας)
Υπενθυμίζεται πως για κάθε έτος ασφάλισης λιγότερο από τα 20 έτη, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται ανά έτος με τον παρακάτω τρόπο. Αναλυτικά:
- Για 19 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 2%
- Για 18 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 4%
- Για 17 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 6%
- Για 16 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 8%
- Για 15 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 10%
Β. Ειδικές κατηγορίες συντάξεων
Ποιες συντάξεις ειδικών κατηγοριών αναμένεται να επηρεαστούν από την αύξηση του 2,4%
Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι οι εξής:
- Οι συντάξεις χηρείας: Το ποσό αναμένεται να ανέβει στα 446,87 ευρώ μεικτά από 436,40 ευρώ μεικτά πού είναι σήμερα. Δηλαδή όσο υπολογίζεται πως θα είναι η νέα εθνική σύνταξη και το ποσό αυτό είναι για 20 έτη ασφάλισης.
- Βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ: Το ποσό υπολογίζεται πως θα αυξηθεί στα 418,95 ευρώ από 409,13 ευρώ που ανέρχεται σήμερα.
- Συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ: Το ποσό φαίνεται πως θα πάει στα 402,19 ευρώ μεικτά από 392,76 ευρώ μεικτά που διαμορφώνεται σήμερα.
- Οι συντάξεις αναπηρίας: Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι συνταξιούχοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Δηλαδή εάν δοθεί η αύξηση του 2,4% και δεν αλλάξει το ποσοστό αυτό, τότε το ποσό θα ανέβει στα 446,87 ευρώ μεικτά από 436,40 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα.