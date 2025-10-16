Εθνική σύνταξη: Nέος «οδηγός» για τις αλλαγές που έρχονται στα ποσά – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω με την έναρξη της νέας χρονιάς το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω της ετήσιας αύξησης που θα δοθεί βασιζόμενη σε έναν μηχανισμό που υπολογίζει την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού της χώρας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η αύξηση αυτή αναμένεται να είναι 2,4% σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού και η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα ποσά κάποιων ειδικών κατηγοριών συντάξεων, όπως της αναπηρίας, της χηρείας, πρώην ΟΓΑ κλπ.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr καταρτίζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα νέα ποσά της εθνικής σύνταξης .Αναλυτικά:

Α. Εθνική σύνταξη

Πότε προβλέπεται να αυξηθεί η πλήρης εθνική σύνταξη και πόσο

Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η εθνική σύνταξη αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,4%. Δηλαδή το ποσό της θα ανέβει στα 446,87 ευρώ από 436,40 ευρώ που είναι σήμερα.

Ποια αναμένεται να είναι τα νέα μειωμένα ποσά εθνικής σύνταξης μετά την αύξηση

Από την νέα χρονιά προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,4% και τα μειωμένα ποσά της εθνικής σύνταξης .Αναλυτικά:

Εάν κάποιος έχει 19 έτη ασφάλισης, τότε υπολογίζεται πως θα του χορηγηθούν 437,93 ευρώ από 427,67 ευρώ που παίρνει σήμερα.

υπολογίζεται πως από 427,67 ευρώ που παίρνει σήμερα. Εάν ένας πολίτης έχει 18 έτη ασφάλισης , τότε υπολογίζεται πως θα πάρει 428,99 ευρώ από 418,94 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

, τότε υπολογίζεται πως θα πάρει από που λαμβάνει σήμερα. Εάν κάποιος έχει 17 έτη ασφάλισης, τότε υπολογίζεται πως θα του δοθούν 420,06 ευρώ από 410,22 ευρώ που παίρνει σήμερα.

τότε υπολογίζεται πως θα του δοθούν από 410,22 ευρώ που παίρνει σήμερα. Εάν ένας πολίτης έχει 16 έτη ασφάλισης, τότε εκτιμάται πως θα πάρει 411,12 ευρώ από 401,49 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

τότε εκτιμάται πως θα πάρει 411,12 ευρώ από 401,49 ευρώ που λαμβάνει σήμερα. Εάν κάποιος έχει 15 έτη ασφάλισης, τότε αναμένεται να λάβει 402,19 ευρώ από 392,76 ευρώ που παίρνει σήμερα

(Ο γενικός κανόνας)

Υπενθυμίζεται πως για κάθε έτος ασφάλισης λιγότερο από τα 20 έτη, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται ανά έτος με τον παρακάτω τρόπο. Αναλυτικά:

Για 19 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 2%

Για 18 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 4%

Για 17 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 6%

Για 16 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 8%

Για 15 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 10%

Β. Ειδικές κατηγορίες συντάξεων

Ποιες συντάξεις ειδικών κατηγοριών αναμένεται να επηρεαστούν από την αύξηση του 2,4%

Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι οι εξής: