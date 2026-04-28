Μπακογιάννης για Βασιλίσσης Όλγας: Τόσα χρόνια μίλησαν πολλοί, τώρα πια μιλάει το έργο

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Μπακογιάννης- Β. Όλγας

«Η Βασιλίσσης Όλγας είναι πλέον ένας από τους ομορφότερους δρόμους της Αθήνας και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Τόσα χρόνια μίλησαν πολλοί. Τώρα πια μιλάει το έργο» τονίζει ο Κώστας Μπακογιάννης σε δήλωσή του με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βασιλίσσης Όλγας.

Ο επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά εκφράζει τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, ενώ επισημαίνει ότι «η πολιτική έχει νόημα μόνο αν αφήνει ένα αποτύπωμα. Τότε ξέρεις ότι ο δρόμος που περπατάς έχει αξία».

Η δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη

«Η Βασιλίσσης Όλγας είναι πλέον ένας από τους ομορφότερους δρόμους της Αθήνας και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Τόσα χρόνια μίλησαν πολλοί. Τώρα πια μιλάει το έργο.

Μερικές μόνο οφειλόμενες ευχαριστίες και συγχαρητήρια:

Στα λαμπρά μυαλά της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χωρών (ΕΑΧΑ) που εμπνεύστηκαν πριν από δεκαετίες το έργο και ιδιαίτερα στον αρχιτέκτονα κύριο Γιώργο Προβελέγγιο και την ομάδα του.

Στην Ανάπλαση ΑΕ, τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρόνη Ακριτίδη και τους συνεργάτες του, που το υλοποίησαν.

Στην Κυβέρνηση που το στήριξε και το χρηματοδότησε, ιδιαίτερα στην Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη που το αγκάλιασε.

Σε όλα τα μέλη του προηγούμενου δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου που το πίστεψαν και επέμειναν, όχι μόνο στη παράταξη μας «Αθήνα Ψηλά», αλλά και στις παρατάξεις «Αθήνα είσαι Εσύ» του Παύλου Γερουλάνου, «Αθήνα το σπίτι μας» του Βασίλη Καπερνάρου και «Αθήνα και πάλι Αθήνα» του Γιώργου Βουλγαράκη.

Στους συνεργάτες μου, αιρετούς και υπηρεσιακούς, που δούλεψαν τόσο σκληρά.

Ασφαλώς σε όλες και όλους εσάς για την υπομονή σας.

Και κάτι προσωπικό: η πολιτική έχει νόημα μόνο αν αφήνει ένα αποτύπωμα. Τότε ξέρεις ότι ο δρόμος που περπατάς έχει αξία.»

Βασιλίσσης Όλγας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat: Πάνω από 5 εκατομμύρια επεμβάσεις καταρράκτη στην Ευρώπη το 2023

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Στουρνάρας: Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας-Τι λέει για την κρίση

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027: Έως αύριο οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο πρώτος ουρανοξύστης 1 χιλιομέτρου στον κόσμο είναι γεγονός

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια
περισσότερα
13:40 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Επίσκεψη Μητσοτάκη στα έργα ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας: «Ένα όραμα δεκαετιών σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα»

«Ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογ...
12:43 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Μαρινάκης στον Realfm 97,8: «Να σταματήσει τον θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Realfm...
12:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κεραμέως: Επικοινώνησε με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ – Βρίσκεται σε καλή κατάσταση

Επικοινωνία με τον εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, που τραυματίστηκε από τα πυρά του 89χρονου σε κατάστημ...
11:39 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κεραμέως για την επίθεση στον ΕΦΚΑ: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε»

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη»,...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς