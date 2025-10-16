Το δίχτυ – «Θεωρίες συνωμοσίας»: Τεχνητή Νοημοσύνη, προδοσία κι ένας φόνος που ταράζει τα νερά

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το δίχτυ – «Θεωρίες συνωμοσίας»: Τεχνητή Νοημοσύνη, προδοσία κι ένας φόνος που ταράζει τα νερά

Ένα συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς “Το δίχτυ” έρχεται στην Ερτ1 το βράδυ της Παρασκευής στις 22:15.

Ο επιχειρηματίας Ανέστης Κατσαρός βρίσκεται κοντά στην κυκλοφορία μίας εφαρμογής, η οποία θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Επενδυτές από όλο τον κόσμο χρηματοδοτούν την Πυθία και επιδιώκουν την αποκλειστική χρήση της.

Η εφαρμογή, η οποία θα χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο, θα γίνει αφορμή για να δημιουργηθεί ένα ρήγμα στις σχέσεις του Ανέστη με τον παιδικό του φίλο και συνεργάτη του, Δήμο.

Την κυκλοφορία της εφαρμογής επιδιώκει να εμποδίσει μία τεχνοφοβική οργάνωση, με ηγέτη τον Κρις, έναν χάκερ που αντιμάχεται την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και βλέπει παντού γύρω του θεωρίες συνωμοσίας.

Για να πετύχει τον σκοπό του, στρατολογεί την Κέλλυ, την οποία και… φυτεύει στην εταιρεία του Ανέστη.

Τα πάντα ανατρέπονται όταν ο Ανέστης βρίσκεται δολοφονημένος στο σπίτι του και η ομάδα θα πρέπει να ανακαλύψει ποιος είχε το μεγαλύτερο συμφέρον από τον θάνατό του.

Το επεισόδιο με τίτλο «Θεωρίες συνωμοσίας» θέτει στο επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τον κόσμο των θεωριών συνωμοσίας.

Στο 5ο επεισόδιο του β’ κύκλου εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Σπύρος Χατζηαγγελάκης (Δήμος Βρανάς – Οικονομικός διευθυντής & συνεργάτης Ανέστη): Φιλόδοξος και φιλάργυρος. Παρά τη μακροχρόνια φιλία του με τον Ανέστη, αμφιβάλει για την ορθότητα της κρίσης του και ανησυχεί για το μέλλον της εταιρείας τους.

Ευγενία Παναγοπούλου (Κέλλυ γραμματέας Ανέστη): Ιδεαλίστρια, δέχεται να γίνει ερωμένη του Ανέστη, για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της οργάνωσης στην οποία συμμετέχει.

Σταύρος Τσουμάνης (Κρις Αθηναίου – χάκερ & φίλος Χρόνη): Ο εγκέφαλος πίσω από την οργάνωση. Αδίστακτος και ιδεαλιστής, θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει τον Ανέστη.

Δημήτρης Πασσάς (Ανέστης Κατσαρός – επιχειρηματίας): Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ελλάδα, σχεδιάζει μία εφαρμογή που φιλοδοξεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας.

Κωνσταντίνος Λιάρος (Χρόνης – σύντροφος Κέλλυς): Τεχνοφοβικός, ακολουθεί πιστά τον φίλο του, Κρις, σε κάθε του βήμα.

Gary Salomon (Ξένος Επενδυτής 1): Χρηματοδοτεί τον Ανέστη για την ανάπτυξη της εφαρμογής του, την οποία θέλει να χρησιμοποιήσει για σκιώδεις σκοπούς.

Ιάσονας Βροχίδης (Τζέρι – ντίλερ Ανέστη): Μικροκακοποιός, ντίλερ ναρκωτικών.

Νικόλας Παπούλιας (Σάκης – χάκερ, δημιουργός video deepfake): Χάκερ που προσφέρει τις υπηρεσίες του επί πληρωμή.

Στέργιος Αντούλας (Ρομάν / δεξί χέρι Άλεξ): Άνθρωπος της νύχτας, επικίνδυνος πληρωμένος δολοφόνος, τον οποίο ο Άλεξ χρησιμοποιεί όταν θέλει να ξεφορτωθεί κάποιον.

Αλεξάνδρα Δουβαρά (Δημοσιογράφος / συνέντευξη Ανέστη) – ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Την ομάδα των αστυνομικών απαρτίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς, στα  επεισόδια της σειράςπλαισιώνουν σε καίριους ρόλους, οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμης, σύζυγο της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ),  Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (Γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος), Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).

