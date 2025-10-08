ΕΡΤ1: «Το δίχτυ» – «Ο μποξέρ»: Βουτιά στον σκοτεινό κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το δίχτυ” την Παρασκευή στις 22:15 στην ΕΡΤ1.

Ο Μάριος είναι ένας ταλαντούχος ερασιτέχνης μποξέρ, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει επαγγελματίας.

Ο πατέρας του, Ηρακλής, μόλις αποφυλακίστηκε, ενώ η μητέρα του, Λένα, είναι τοξικοεξαρτημένη και κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την επόμενη δόση της. Ο Μάριος πιστεύει πως η ζωή του θα αλλάξει, όταν έρχεται σε επαφή με τον Έρικ, ένα νονό της νύχτας, ο οποίος υπόσχεται να χρηματοδοτήσει την καριέρα του, με αντάλλαγμα διάφορες εξυπηρετήσεις.

Ο Έρικ βλέπει στο πρόσωπο του Μάριου το επόμενο δεξί του χέρι και με υπολογισμένες κινήσεις τον φέρνει στα μέτρα του. Παράλληλα, εξελίσσεται ένας πόλεμος ανάμεσα στη συμμορία του Έρικ και σε αυτή του Άλκη, με διακύβευμα την κυριαρχία στην περιοχή.

Μόνο που ο Ηρακλής είναι μέλος της συμμορίας του Άλκη και σύντομα θα έρθει αντιμέτωπος με τον γιο του.

Δολοφονικές επιθέσεις με αυτόματα και βόμβες μετατρέπουν την περιοχή σε Φαρ Ουέστ και η ομάδα θα προσπαθήσει να βάλει ένα τέλος στη διαμάχη.

Το επεισόδιο «Ο μποξέρ» αναφέρεται στον κόσμο της νύχτας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Στο 4ο επεισόδιο του β’ κύκλου εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Νικόλας Χαλκιαδάκης (Μάριος Λιατίφης): Ερασιτέχνης μποξέρ που φιλοδοξεί να ανελιχθεί σε επαγγελματικό επίπεδο. Στην προσπάθειά του να βρει χορηγό, δέχεται την πρόταση του Έρικ Ντούσκου να δουλέψει για εκείνον.

Λένα Παπαληγούρα (Λένα – μητέρα Μάριου): Τοξικοεξαρτημένη, ζει μονάχα για την επόμενη δόση.

Κώστας Σειραδάκης (Ηρακλής Λιατίφης – πατέρας Μάριου): Μικροκακοποιός, μέλος της συμμορίας του Άλκη. Μόλις αποφυλακίζεται και αμέσως επιστρέφει στην παλιά του ζωή.

Κρις Ραντάνοφ (Έρικ Ντούσκου – Αλβανός νονός νύχτας): Μεγαλοκακοποιός, με πλοκάμια στα ναρκωτικά, την πορνεία, την προστασία και το στήσιμο αγώνων. Είναι ο μεγάλος νικητής ενός πολέμου συμμοριών πριν από χρόνια, αλλά τώρα ετοιμάζεται για τον δεύτερο γύρο, εναντίον του Άλκη, του άσπονδου εχθρού του.

Στέλιος Δημόπουλος (Άλκης Μπίτσικας – Έλληνας νονός νύχτας): Το αντίπαλο δέος του Έρικ, είναι αποφασισμένος να τον βγάλει από τη μέση και να μείνει ο μόνος κυρίαρχος στα Δυτικά.

Δανάη Τσιοπλή (Σόνια Ντούσκου – κόρη Έρικ): Κορίτσι με πολλά όνειρα, μισεί τον πατέρα της, επειδή δολοφόνησε τη μητέρα της και ονειρεύεται να τον εκδικηθεί, όταν ο Μάριος έρχεται στον δρόμο της.

Ιωάννης Μυστακίδης (Στέργιος – άνθρωπος του Άλκη): Μέλος της συμμορίας του Άλκη.

Ευθύμης Γεωργόπουλος (Σωκράτης – Προπονητής Μάριου): Ανακάλυψε το ταλέντο του Μάριου και καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να τον κάνει επαγγελματία. Νοιάζεται γι’ αυτόν και πολλές φορές υποκαθιστά τον πατέρα του.

Γιάννης Δαμαλάς (Όλεγκ – κατασκευαστής βόμβας): Ένας από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές βομβών στα Δυτικά, σε αυτόν θα πάνε οι του Άλκη για τη βόμβα με την οποία θα προσπαθήσουν να δολοφονήσουν τον Έρικ.

Φώτης Λαζάρου (Ένκε – Πρωτοπαλίκαρο Έρικ): Μέλος της συμμορίας του Έρικ και δεξί του χέρι.

Στέφανος Οικονόμου (Τύπος 2 / τσιράκι Ερικ): Μέλος της συμμορίας του Έρικ. Παριστάνει τον αστυνομικό για να δοκιμάσει τον Μάριο.

Παναγιώτης Τσουλής (Τύπος 1 / τσιράκι Ερικ): Μέλος της συμμορίας του Έρικ. Παριστάνει τον αστυνομικό για να δοκιμάσει τον Μάριο.

Θάνος Τριανταφύλλου (Νεαρός / Club Έρικ, αφήνει Ηρακλή να μπει στο club): Ο Άλκης τον δωροδοκεί προκειμένου να αφήσει τον Ηρακλή να μπει στο κλαμπ του.

Την ομάδα των αστυνομικών απαρτίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς, στα επεισόδια της σειράς, πλαισιώνουν σε καίριους ρόλους, οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμης, σύζυγο της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ), Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (Γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος), Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).