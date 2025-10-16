Βουλή: Σήμερα η συνεδρίαση για την εξωτερική πολιτική – Προς μετωπική σύγκρουση ο Πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των κομμάτων

Στο εσωτερικό μέτωπο στρέφει πλέον την προσοχή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σήμερα θα ανέβει στο βήμα της Βουλής για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Έπειτα από αίτημα του Πρωθυπουργού σήμερα πραγματοποιείται στην Βουλή ειδική συνεδρίαση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα εθνικά θέματα και οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρχηγών της αντιπολίτευσης αναμένεται να ανέβουν κατακόρυφα. Πριν την συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να προηγηθεί ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο, στο οποίο αντιδρούν έντονα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η συνεδρίαση για τα εθνικά θέματα έρχεται σε μία περίοδο ραγδαίων γεωπολιτικών αλλαγών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και την Μέση Ανατολή. Στα ελληνοτουρκικά η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ματαιώθηκε στην Νέα Υόρκη και μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί κάποιο νέο ραντεβού. Επιπλέον η Τουρκία εκδίδει παράνομες NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο με το ερευνητικό σκάφος «Piri Reis».

Αν και οι ειδικοί συμφωνούν ότι η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους στο Αιγαίο γίνεται για καθαρά συμβολικούς λόγους, αφού δεν διαθέτει την τεχνολογία για να πραγματοποιήσει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα, εντούτοις φέρνει στην πρώτη γραμμή της συζήτησης τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας.

Στα προβλήματα καταγράφεται και η ένταση που προκλήθηκε με την Λευκωσία για το έργο ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Αν και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι τα προβλήματα στο έργο δεν δημιουργούν ένταση ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις η εικόνα των διαφωνιών προκάλεσε προβληματισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.

Φυσικά στην σημερινή συζήτηση δεν αποκλείεται να τεθούν και εσωτερικά θέματα που προκαλούν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, όπως το θέμα για το Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.