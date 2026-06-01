Πανελλήνιες 2026: Με Μαθηματικά συνεχίζουν αύριο τα ΕΠΑΛ – Το αναλυτικό πρόγραμμα της εβδομάδας

Οι Πανελλήνιες συνεχίζονται αύριο με το μάθημα των Μαθηματικών για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, ενώ από την Τετάρτη οι μαθητές των ΓΕΛ μπαίνουν στη μάχη των μαθημάτων Προσανατολισμού. Παράλληλα, αύριο κάνουν πρεμιέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια της χώρας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου. Τέλος, σε εξέλιξη παραμένουν μέχρι τις 12 Ιουνίου και οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πανελλήνιες 2026
Φωτογραφία: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με τα Μαθηματικά, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκινούν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη 3 Ιουνίου με μαθήματα Προσανατολισμού.
  • Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ενώ την Παρασκευή 5 Ιουνίου ακολουθούν Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.
  • Επίσης, την Τρίτη 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας, με τις εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου να συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με την εξέταση των Μαθηματικών συνεχίζονται αύριο, Τρίτη, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού.

Αναλυτικότερα, αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα), το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας και στη συνέχεια, την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας.

Όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, από αυτή την εβδομάδα θα εξετάζονται σε μαθήματα Προσανατολισμού:

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 θα εξεταστούν στα:

  • Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
  • Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής),
  • Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα εξεταστούν στα:

  • Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών),
  • Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας),
  • Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Στους ρυθμούς εξετάσεων θα μπουν αύριο, Τρίτη, και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2025.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ