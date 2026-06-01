Ιράν: «Παραβίαση της εκεχειρίας οι επιθέσεις των ΗΠΑ, καμία συζήτηση για τα πυρηνικά» – Βέλη κατά της ΕΕ για «υποκρισία»

Για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχειρίας από την πλευρά των ΗΠΑ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη αμερικανική στρατιωτική δράση ανάγκασε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να στοχεύσουν τις θέσεις από τις οποίες προήλθε η επίθεση.

Μετά τις αναφορές του Κουβέιτ για μια σειρά από επιθέσεις με πυραύλους και drones στο έδαφός του, ο Μπαγκαΐ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν έχει το νόμιμο δικαίωμα να προχωρά σε πλήγματα αντιποίνων εναντίον περιφερειακών «βάσεων και περιουσιακών στοιχείων» που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Τα κράτη έχουν μια θεμελιωμένη νομική υποχρέωση να μην επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους ή των περιουσιακών τους στοιχείων για την εισβολή σε άλλες χώρες».

Παράλληλα, μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης που πυροδότησε ο τελευταίος γύρος ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ κάλεσε το Κουβέιτ να αποσαφηνίσει το καθεστώς κράτησης τεσσάρων Ιρανών πολιτών «το συντομότερο δυνατό».

Πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «υποκρισία»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ έστρεψε τα βέλη του και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας την για «επιλεκτική ηθική αγανάκτηση».

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε μια δήλωση του ευρωπαϊκού μπλοκ, η οποία καταδίκαζε το Ιράν, ως «υποκριτική και απερίσκεπτη».

Αν και ο Ιρανός εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε σε ποια ακριβώς ανακοίνωση της ΕΕ αναφερόταν, η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε επικρίνει προ ημέρων τις αναφερόμενες ιρανικές επιθέσεις κατά του Κουβέιτ, τονίζοντας ότι παραβιάζουν την κυριαρχία της χώρας και «συνιστούν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

«Οι αντιφατικές θέσεις των ΗΠΑ παρατείνουν» τις διαπραγματεύσεις

Σε νέες διευκρινίσεις αναφορικά με το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για την επίτευξη μιας αμοιβαίας συμφωνίας με την Ουάσινγκτον προχώρησε ο Μπαγκαΐ, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στην αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του, τις οποίες μετέδωσαν τα ημιεπίσημα πρακτορεία του Ιράν, η ασυνέπεια στις θέσεις των ΗΠΑ αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

«Οι αντιφατικές θέσεις των Αμερικανών είναι ο λόγος για την παρατεταμένη διαδικασία επίτευξης ενός Μνημονίου Κατανόησης», είπε χαρακτηριστικά.

Ανοικοδόμηση και πολεμικές αποζημιώσεις

Πέρα από τα ζητήματα της κατάπαυσης του πυρός, ο Ιρανός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές παραμέτρους της υπό διαμόρφωση συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η αποκατάσταση των καταστροφών αποτελεί θεμελιώδη όρο για την Τεχεράνη.

«Ένα από τα μέρη του Μνημονίου Κατανόησης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανοικοδόμηση των ζημιών του πολέμου», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, το Fars συμπληρώνει ότι μια από τις βασικές οδούς που έχουν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων σε αυτή τη φάση είναι η άμεση κατανομή ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για την ανοικοδόμηση των πληγεισών υποδομών.

«Καμία συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα»

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απάντησε με κατηγορηματικό τρόπο στους πρόσφατους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για την «πυρηνική σκόνη» της Τεχεράνης, που βρίσκεται βαθιά θαμμένη στο έδαφος.

Απορρίπτοντας πλήρως το σενάριο αυτό, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε: «Δεν έχουμε διαπραγματευτεί καμία λεπτομέρεια σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα».



Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera, Fars