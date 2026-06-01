«Έξυπνες» κάμερες στον ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία στον σταθμό του Περισσού – Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα

Σε πιλοτική λειτουργία έχει τεθεί σύστημα «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη σε σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, με στόχο την καταγραφή και ανάλυση περιστατικών εισιτηριοδιαφυγής και τη χαρτογράφηση της έκτασής της στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Το νέο σύστημα, που υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος της ΣΤΑΣΥ, δεν επιβάλλει πρόστιμα ούτε ταυτοποιεί επιβάτες, αλλά καταγράφει συμπεριφορές όπως η διέλευση από τις πύλες χωρίς επικύρωση εισιτηρίου ή η ανταλλαγή εισιτηρίων. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό σταθμών και ωρών με αυξημένα περιστατικά, ώστε να ενισχύονται στοχευμένα οι έλεγχοι.

Οι συγκεκριμένες κάμερες είναι ανεξάρτητες τόσο από τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας των σταθμών όσο και από την αστυνομική επιτήρηση στα μέσα μεταφοράς, καθώς πρόκειται για ξεχωριστή τεχνολογική υποδομή αποκλειστικά για την αποτύπωση της επιβατικής συμπεριφοράς ως προς την επικύρωση εισιτηρίων.

Αυστηροποίηση των προστίμων

Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικότερης εκστρατείας κατά της εισιτηριοδιαφυγής, έχουν αυστηροποιηθεί τα πρόστιμα, τα οποία διαμορφώνονται πλέον στα 100 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και στα 50 ευρώ για μειωμένο. Προβλέπεται επίσης μείωση στο 50% του προστίμου για όσους διαθέτουν ή αποκτήσουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών, εφόσον συμμορφωθούν μετά την παράβαση.

Σε περιπτώσεις φθορών ή δολιοφθοράς εξοπλισμού, καθώς και περιστατικών βίας κατά εργαζομένων, προβλέπονται αυστηρές ποινικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της αυτεπάγγελτης δίωξης και της δυνατότητας επιβολής κοινωφελούς εργασίας.

Οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι ο βασικός στόχος του συστήματος δεν είναι η παρακολούθηση προσώπων, αλλά η στατιστική καταγραφή των σημείων και των χρονικών ζωνών όπου παρατηρείται αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

