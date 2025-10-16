Κυβερνοεπίθεση υπέρ της Χαμάς σε αεροδρόμια των ΗΠΑ και του Καναδά – Χάκερ «κατέλαβαν» τα μεγάφωνα και τις οθόνες

Αναστάτωση επικράτησε σε αεροδρόμια των ΗΠΑ και του Καναδά, όταν άγνωστοι χάκερ κατάφεραν να παραβιάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, μεταδίδοντας πολιτικά μηνύματα υπέρ της Χαμάς και προσβολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στις πτήσεις και ανησυχία στους επιβάτες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ζήτημα ασφάλειας.

Οι επιβάτες στα αεροδρόμια της Πενσιλβάνια και της Βρετανικής Κολομβίας έμειναν εμβρόντητοι την Τρίτη, όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκαν ξαφνικά μηνύματα υπέρ της Χαμάς και ύβρεις προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

Guests at Harrisburg International Airport heard an unusual message over the speakers after the airport says someone gained access to its PA system and played a “political” recording. #palestine #trump #Netanyahu #pa #politics pic.twitter.com/NUIhPCPksy — CBS 21 News (@CBS21NEWS) October 15, 2025



Βίντεο που αναρτήθηκαν από ταξιδιώτες έδειχναν τις ηχογραφήσεις να αντηχούν στις αίθουσες αναχωρήσεων του αεροδρομίου Χάρισμπεργκ στην Πενσιλβάνια και του αεροδρομίου Κελόουνα στον Καναδά.

3 airports in Canada and one in the U.S. had “free free Palestine” blaring over the PA system along with the airport display screens being hacked claiming Hamas Victory. pic.twitter.com/nidFe3m7tW — Ryan Gerritsen🇨🇦🇳🇱 (@ryangerritsen) October 16, 2025



Στο Κελόουνα, σύμφωνα με τις αρχές και μαρτυρίες, οι οθόνες εμφάνιζαν μηνύματα υπέρ της Χαμάς και συνθήματα «Free Palestine» (Ελευθερία στην Παλαιστίνη). Οι αρχές των δύο αεροδρομίων ανέφεραν ότι οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν τόσο τα συστήματα ανακοινώσεων όσο και τις οθόνες πληροφόρησης πτήσεων.

Στο Χάρισμπεργκ, «ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα ανακοινώσεων του αεροδρομίου και έπαιξε ένα μη εξουσιοδοτημένο ηχογραφημένο μήνυμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Σκοτ Μίλερ στο τηλεοπτικό δίκτυο WGAL.

«Το μήνυμα είχε πολιτικό χαρακτήρα και δεν περιείχε καμία απειλή προς το αεροδρόμιο, τους ενοικιαστές του, τις αεροπορικές εταιρείες ή τους επιβάτες», ανέφερε.

BC Airport video & PA system hijacked. “HAMAS WON” This is the new Canada. Full of terrorist worshippers. pic.twitter.com/809BX6pQpU — Mario Zelaya (@mario4thenorth) October 15, 2025



Ο Μίλερ πρόσθεσε ότι το σύστημα απενεργοποιήθηκε άμεσα και ότι η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα. Μία πτήση που βρισκόταν ήδη στη διαδικασία επιβίβασης ελέγχθηκε «για λόγους υπερβολικής προφύλαξης» και «δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ασφαλείας», όπως σημείωσε. Το αεροσκάφος αναχώρησε κανονικά λίγο αργότερα.

Οι αρχές του Κελόουνα, επιβεβαίωσαν αντίστοιχη παραβίαση. Σε δήλωση που μοιράστηκε με το CNN, το αεροδρόμιο ανέφερε ότι εισβολέας απέκτησε πρόσβαση τόσο στις οθόνες πληροφοριών πτήσεων όσο και στο σύστημα ανακοινώσεων.

🚨Breaking: Kelowna airport’s public information system was hacked and displayed pro Hamas terrorists messages. Arabic was also blasted across speakers. Just how compromised Canada’s critical infrastructure is?

Holly shit. pic.twitter.com/sIm3lp1PDN — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) October 15, 2025



«Αντιμετωπίζουμε καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις», αναφερόταν στην ανακοίνωση. Σε βίντεο επιβάτη που εξέτασε το CNN ακούγονταν φωνές να φωνάζουν «Free Palestine».

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τις οθόνες του αεροδρομίου να προβάλλουν συνθήματα υπέρ της Χαμάς, προτού το προσωπικό απενεργοποιήσει την προβολή. Το αεροδρόμιο του Κελόουνα ανέφερε ότι τα μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα διαγράφηκαν, οι πληροφορίες των πτήσεων αποκαταστάθηκαν και συνεχίζονται οι εργασίες για την πλήρη επαναφορά του συστήματος ήχου.

Οι καναδικές αρχές, μεταξύ των οποίων η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, η Transport Canada και η Canadian Air Transport Security Authority, επιβεβαίωσαν ότι συμμετέχουν στην έρευνα. Μέχρι στιγμής, καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.