Κυβερνοεπίθεση υπέρ της Χαμάς σε αεροδρόμια των ΗΠΑ και του Καναδά – Χάκερ «κατέλαβαν» τα μεγάφωνα και τις οθόνες

Enikos Newsroom

διεθνή

Κυβερνοεπίθεση υπέρ της Χαμάς σε αεροδρόμια των ΗΠΑ και του Καναδά – Χάκερ «κατέλαβαν» τα μεγάφωνα και τις οθόνες
Πηγή: Χ

Αναστάτωση επικράτησε σε αεροδρόμια των ΗΠΑ και του Καναδά, όταν άγνωστοι χάκερ κατάφεραν να παραβιάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, μεταδίδοντας πολιτικά μηνύματα υπέρ της Χαμάς και προσβολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στις πτήσεις και ανησυχία στους επιβάτες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ζήτημα ασφάλειας.

Οι επιβάτες στα αεροδρόμια της Πενσιλβάνια και της Βρετανικής Κολομβίας έμειναν εμβρόντητοι την Τρίτη, όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκαν ξαφνικά μηνύματα υπέρ της Χαμάς και ύβρεις προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.


Βίντεο που αναρτήθηκαν από ταξιδιώτες έδειχναν τις ηχογραφήσεις να αντηχούν στις αίθουσες αναχωρήσεων του αεροδρομίου Χάρισμπεργκ στην Πενσιλβάνια και του αεροδρομίου Κελόουνα στον Καναδά.


Στο Κελόουνα, σύμφωνα με τις αρχές και μαρτυρίες, οι οθόνες εμφάνιζαν μηνύματα υπέρ της Χαμάς και συνθήματα «Free Palestine» (Ελευθερία στην Παλαιστίνη). Οι αρχές των δύο αεροδρομίων ανέφεραν ότι οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν τόσο τα συστήματα ανακοινώσεων όσο και τις οθόνες πληροφόρησης πτήσεων.

Στο Χάρισμπεργκ, «ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα ανακοινώσεων του αεροδρομίου και έπαιξε ένα μη εξουσιοδοτημένο ηχογραφημένο μήνυμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Σκοτ Μίλερ στο τηλεοπτικό δίκτυο WGAL.

«Το μήνυμα είχε πολιτικό χαρακτήρα και δεν περιείχε καμία απειλή προς το αεροδρόμιο, τους ενοικιαστές του, τις αεροπορικές εταιρείες ή τους επιβάτες», ανέφερε.


Ο Μίλερ πρόσθεσε ότι το σύστημα απενεργοποιήθηκε άμεσα και ότι η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα. Μία πτήση που βρισκόταν ήδη στη διαδικασία επιβίβασης ελέγχθηκε «για λόγους υπερβολικής προφύλαξης» και «δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ασφαλείας», όπως σημείωσε. Το αεροσκάφος αναχώρησε κανονικά λίγο αργότερα.

Οι αρχές του Κελόουνα, επιβεβαίωσαν αντίστοιχη παραβίαση. Σε δήλωση που μοιράστηκε με το CNN, το αεροδρόμιο ανέφερε ότι εισβολέας απέκτησε πρόσβαση τόσο στις οθόνες πληροφοριών πτήσεων όσο και στο σύστημα ανακοινώσεων.


«Αντιμετωπίζουμε καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις», αναφερόταν στην ανακοίνωση. Σε βίντεο επιβάτη που εξέτασε το CNN ακούγονταν φωνές να φωνάζουν «Free Palestine».

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τις οθόνες του αεροδρομίου να προβάλλουν συνθήματα υπέρ της Χαμάς, προτού το προσωπικό απενεργοποιήσει την προβολή. Το αεροδρόμιο του Κελόουνα ανέφερε ότι τα μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα διαγράφηκαν, οι πληροφορίες των πτήσεων αποκαταστάθηκαν και συνεχίζονται οι εργασίες για την πλήρη επαναφορά του συστήματος ήχου.

Οι καναδικές αρχές, μεταξύ των οποίων η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, η Transport Canada και η Canadian Air Transport Security Authority, επιβεβαίωσαν ότι συμμετέχουν στην έρευνα. Μέχρι στιγμής, καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του...

Αιματολογικές κακοήθειες: Σύγχρονη διάγνωση και νέες θεραπείες

Εθνική σύνταξη: Πότε αλλάζουν τα ποσά και ποιες συντάξεις θα επηρεαστούν –Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Σούπερ μάρκετ: Σε ποιο προϊόν μειώθηκε η τιμή σε ποσοστό έως 35% – Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις

Google: Κρίσιμη ευπάθεια «Use-After-Free» στο Chrome επιτρέπει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα – Εξεδόθη επείγουσα ενημέρωση ασφ...

Αγρότης κατάφερε να καλλιεργήσει κολοκύθα 1.064 κιλών και κέρδισε πάνω από 21 χιλιάδες δολάρια
περισσότερα
09:55 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών στην Ινδονησιακή Παπούα – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε...
09:37 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

«Μόλις την σκότωσα στο τζακούζι»: 41χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του – Το ηχητικό της ομολογίας

«Μόλις την σκότωσα στο τζακούζι». Με αυτή τη φράση άρχισε η κλήση ενός άνδρα στις Αρχές, λίγα ...
07:52 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ντάιαν Κίτον: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της – Οι φίλοι της ήξεραν για την επιδείνωση της υγείας της

Η είδηση του θανάτου της Ντάιαν Κίτον έχει σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο του κινηματογ...
04:50 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας είναι πολύπλοκη, αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας παραμένει ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα, σύμφων...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης