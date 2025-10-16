«Απέραντο πάρκινγκ» ο Κηφισός: Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο και σχηματίστηκε ουρά 17 χλμ.

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

κηφισός λεωφόρος κηφισού κίνηση συμφόρηση
Φωτογραφία: Intime

Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό με το… καλημέρα. Η ουρά υπολογίζεται περίπου στα 17 χλμ. με τον δρόμο να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ.

Νωρίτερα ένα λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στο ύψος του ΣΕΦ λόγω μηχανικής βλάβης και η απομάκρυνση του οχήματος διήρκησε 2 ώρες με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα.

Το περιστατικό αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη κίνηση λόγω ώρας αιχμής, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα για τους οδηγούς.

Στο… κόκκινο οι δρόμοι

Στο μεταξύ όσο περνά η ώρα η κίνηση αυξάνεται και σε άλλους δρόμους. Αυτή την ώρα, μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας, την έξοδο της Αθηνών- Κορίνθου, ενώ φρακαρισμένες είναι η άνοδος και η κάθοδος της Κηφισίας.

Το αδιαχώρητο σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Μεσογείων, Αλεξάνδρας και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Στο… κόκκινο είναι η Λεωφόρος Ποσειδώνος και η Λεωφόρος Ηλιουπόλεως, το λιμάνι του Πειραιά αλλά και άνοδος της Συγγρού και η Καλλιρόης.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

