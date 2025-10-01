Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

Οι συζητήσεις για τα χρήματα μπορεί να είναι από τις πιο δύσκολες ανάμεσα στα ζευγάρια. Κυρίως επειδή αυτού του είδους οι κουβέντες, φέρνουν στην επιφάνεια ζητήματα όπως η αγάπη, η εμπιστοσύνη και η εξουσία.

Για μια 28χρονη γυναίκα, η οικονομική διαφορά που έχει με τον αρραβωνιαστικό της, δεν είναι μόνο ποσοτική. Την κάνει να φοβάται πως στον γάμο της, δεν θα υπάρχει ισότητα.

Ξέρει από πρώτο χέρι πόσο άσχημη είναι η εμπειρία του διαζυγίου, επειδή την έζησε μέσα από την αδελφή της.

Για τον λόγο αυτό, πιστεύει ότι το προγαμιαίο συμβόλαιο, είναι ένα μέσο προστασίας του μέλλοντός της. Με τον 32χρονο σύντροφό της, έχει σχέση για σχεδόν τέσσερα χρόνια και συγκατοικούν τα δύο τελευταία χρόνια.

Πριν από έναν μήνα, στο Τέξας, της έκανε πρόταση γάμου. Τον λατρεύει και ανυπομονεί να περάσει μαζί του το υπόλοιπο της ζωής της. Υπάρχει ωστόσο κάτι που την προβληματίζει και δεν ξέρει πώς να το θίξει χωρίς να δείξει ότι δεν τον εμπιστεύεται.

“Είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μια μεγάλη εταιρεία. “Βγάζει περίπου 223.200 ευρώ συν τοις μετοχές, τα μπόνους και ό,τι άλλο. Εγώ είμαι μια απλή κοινωνική λειτουργός που βγάζει 57.660 ευρώ. Λατρεύω τη δουλειά μου και είμαι καλή σ’ αυτήν, αλλά υπάρχει σημαντική διαφορά”, εξήγησε.

“Μοιράζουμε αναλογικά το ενοίκιο, μια δίκαιη λύση αλλά ποτέ δεν έχουμε κάνει μια σοβαρή κουβέντα για τα οικονομικά μας στο μέλλον. Εκείνος πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων και των διακοπών μας, εγώ εγώ πληρώνω τα ψώνια από τα σούπερ μάρκετ και πράγματα για το σπίτι. Έχει ένα καταπίστευμα από τους παππούδες του και από τα 35 του θα μπορεί να το αξιοποιήσει”.

“Δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι αλλά απ’ ότι έχω καταλάβει, είναι επταψήφιο το νούμερο. Οι γονείς του έχουν ακίνητα σε Κολοράντο και Βερμόντ – τα οποία θα πάνε σ’ εκείνον και την αδελφή του.

Εν τω μεταξύ εγώ έχω χρέος από το φοιτητικό δάνειο 40.000 ευρώ και δεν έχω τίποτα από τους γονείς που – ίσως μόνο κάποια έπιπλα”.

Η γυναίκα έχει κάνει μια υποτυπώδη αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με τo προγαμιαίο συμβόλαιο και είναι βέβαιη ότι πρέπει να συνάψουν.

“Δεν ξέρω πώς θα το πάρει”

Ωστόσο , φοβάται να θίξει το ζήτημα. Ανησυχεί μήπως, ο αρραβωνιαστικός της πιστέψει ότι είναι καμιά προικοθήρας. Μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι τον παντρεύεται για τα λεφτά του.

Φοβάται μήπως παρεξηγηθεί και θεωρήσει ότι σκέφτεται από τώρα το διαζύγιο. Αν τελικά, ο αρραβωνιαστικός της συμφωνήσει πως πραγματικά πρέπει να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο, τότε εκείνη θα μείνει με την απορία για το πώς βλέπει τη σχέση τους.

Όπως φαίνεται, πολλές σκέψεις βασανίζουν το μυαλό της. Πριν από τρία χρόνια, η μεγαλύτερη αδελφή της χώρισε. Ήταν ό,τι χειρότερο έχει βιώσει η οικογένειά της. Η αδελφή της και ο πλέον, πρώην άνδρας της, εκείνη την περίοδο μάλωναν με την παραμικρή αφορμή.

Τα χρήματα για τους δικηγόρους ήταν απίστευτα πολλά – και σημειωτέο, δεν είχαν μεγάλες διαφορές στο εισόδημα.

“Θέλω να προστατεύσω και τους δυο μας”

Έτσι, η αδελφή της είπε πως, αν είχε τώρα την ευκαιρία, θα είχε υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, ώστε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και η περιουσία της, προστατευμένη.

“Εκείνο που με απασχολεί είναι, πώς μπορώ να ανοίξω μια τέτοια κουβέντα; Να το αναφέρω όταν θα πάμε έξω για φαγητό; Να του το στείλω γραπτά; Να περιμένω μέχρι την ώρα που θα σχεδιάζουμε τον γάμο μας;”, αναρωτιέται η γυναίκα.

“Άραγε, είναι λάθος μου, ειδικά από τη στιγμή που εκείνος έχει την περισσότερη περιουσία; Δεν θέλω τα χρήματά του, ούτε θέλω ποτέ, κανείς από τους δυο μας να νιώσει ότι τον εκμεταλλεύεται ο άλλος”.

“Πώς θα αποφύγω την αμηχανία; Το μόνο που θέλω είναι ζήσω τη ζωή μου μαζί του, αλλά έχοντας λύσει τα πρακτικά ζητήματα”. Μπορεί να κινείται έξυπνα.

Το ξεκαθάρισμα των προσδοκιών σημαίνει ότι το ζευγάρι θα γλιτώσει καυγάδες στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει – μπορεί και η δική τους σχέση, να καταλήξει σε διαζύγιο. Ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να ξεκινήσει τη συζήτηση μιλώντας για την εμπειρία της μέσα από το διαζύγιο της αδελφής της και να πει ότι προτεραιότητα για τον δικό της γάμο, είναι η διαφάνεια και η δικαιοσύνη. Αν εκείνος τη θεωρεί γυναίκα της ζωής του, τότε θα καταλάβει ότι δεν είναι η απληστία, αλλά η ξεκάθαρη επικοινωνία το κίνητρό της. Αγάπη σημαίνει εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη σημαίνει ότι, ένα ζευγάρι μπορεί να κάνει ακόμη και δύσκολες συζητήσεις – όπως είναι, για τα χρήματα.