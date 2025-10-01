Συνταγή του Jamie Oliver για παέγια με κοτόπουλο και τσορίθο

Οι Ισπανοί μπορεί να είναι αρκετά ευαίσθητοι σχετικά το τι είναι και τι δεν είναι παέγια, αλλά ταυτόχρονα, το πνεύμα της κουζίνας τους ήταν πάντα ευέλικτο σε ό,τι κρέας, ψάρι, θαλασσινά ή άγριο κρέας έχετε.

Η συγκεκριμένη συνταγή, παρουσιάζει μια ταπεινή, οικονομική έκφραση της παέγιας με τη χαρακτηριστική απλότητα του Jamie Oliver.

Διατροφικές πληροφορίες ανά μερίδα

Θερμίδες: 4 9 4

Λιπαρά: 25% – 1 2 g

Κορεσμένα: 17% – 3 . 3 g

Σάκχαρα: 17% – 8 . 5 g

Αλάτι: 9% – 1 . 6 g

Πρωτεΐνη: 27% – 2 6 . 5 g

Υδατάνθρακες: 53% – 7 5 . 7 g

Φυτικές ίνες: 29% – 5 . 7 g

Υλικά

2 σκελίδες σκόρδου

1 κρεμμύδι

1 καρότο

½ μάτσο φρέσκο μαϊντανό (15g)

70g ποιοτικό τσορίθο

2 μπούτια κοτόπουλου ελευθέρας βοσκής, χωρίς πέτσα, χωρίς κόκαλο

ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού γλυκιά καπνιστή πάπρικα

1 κόκκινη πιπεριά

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

1 οργανικός κύβος ζωμού κοτόπουλου

300g ρύζι για παέγια

100g κατεψυγμένα μπιζέλια

200g κατεψυγμένα, αποφλοιωμένες, μαγειρεμένες γαρίδες

1 λεμόνι

Εκτέλεση