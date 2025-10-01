Συνταγή του Jamie Oliver για παέγια με κοτόπουλο και τσορίθο

marinasiskos

timeout

Συνταγή του Jamie Oliver για παέγια με κοτόπουλο και τσορίθο. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή του Jamie Oliver για παέγια με κοτόπουλο και τσορίθο. Φωτογραφία: Pexels

Οι Ισπανοί μπορεί να είναι αρκετά ευαίσθητοι σχετικά το τι είναι και τι δεν είναι παέγια, αλλά ταυτόχρονα, το πνεύμα της κουζίνας τους ήταν πάντα ευέλικτο σε ό,τι κρέας, ψάρι, θαλασσινά ή άγριο κρέας έχετε.

Η συνταγή και το μυστικό συστατικό του Jamie Oliver που «απογειώνει» την πίτσα

Η συγκεκριμένη συνταγή, παρουσιάζει μια ταπεινή, οικονομική έκφραση της παέγιας με τη χαρακτηριστική απλότητα του Jamie Oliver.

Διατροφικές πληροφορίες ανά μερίδα

  • Θερμίδες: 4 9 4
  • Λιπαρά: 25% – 1 2 g
  • Κορεσμένα: 17% – 3 . 3 g
  • Σάκχαρα: 17% – 8 . 5 g
  • Αλάτι: 9% – 1 . 6 g
  • Πρωτεΐνη: 27% – 2 6 . 5 g
  • Υδατάνθρακες: 53% – 7 5 . 7 g
  • Φυτικές ίνες: 29% – 5 . 7 g

Υλικά

  • 2 σκελίδες σκόρδου
  • 1 κρεμμύδι
  • 1 καρότο
  • ½ μάτσο φρέσκο μαϊντανό (15g)
  • 70g ποιοτικό τσορίθο
  • 2 μπούτια κοτόπουλου ελευθέρας βοσκής, χωρίς πέτσα, χωρίς κόκαλο
  • ελαιόλαδο
  • 1 κουταλάκι του γλυκού γλυκιά καπνιστή πάπρικα
  • 1 κόκκινη πιπεριά
  • 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας
  • 1 οργανικός κύβος ζωμού κοτόπουλου
  • 300g ρύζι για παέγια
  • 100g κατεψυγμένα μπιζέλια
  • 200g κατεψυγμένα, αποφλοιωμένες, μαγειρεμένες γαρίδες
  • 1 λεμόνι

Εκτέλεση

  • Ξεφλουδίστε και κόψτε το σκόρδο σε λεπτές φέτες.
  • Ξεφλουδίστε και κόψτε το κρεμμύδι και το καρότο σε χοντρές φέτες.
  • Ψιλοκόψτε τα κοτσάνια του μαϊντανού, στη συνέχεια κόψτε σε χοντρά κομμάτια το τσορίθο και τα μπούτια του κοτόπουλου.
  • Βάλτε λίγο ελαιόλαδο σε μια μεγάλη ρηχή κατσαρόλα ή τηγάνι για παέγια με καπάκι σε μέτρια φωτιά, προσθέστε το σκόρδο, το κρεμμύδι, το καρότο, τα κοτσάνια του μαϊντανού, το τσορίθο, το κοτόπουλο και την πάπρικα, και τηγανίστε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά.
  • Αφαιρέστε τους σπόρους από την πιπεριά και κόψτε τη, στη συνέχεια προσθέστε την στο τηγάνι για άλλα 5 λεπτά.
  • Ανακατέψτε τον πελτέ ντομάτας και τρίψτε μέσα τον κύβο ζωμού, στη συνέχεια προσθέστε το ρύζι και ανακατέψτε για μερικά λεπτά ώστε να αρχίσει να απορροφά όλη αυτή τη νόστιμη γεύση.
  • Ρίξτε 750ml βραστό νερό και προσθέστε μια πρέζα αλάτι και μαύρο πιπέρι.
  • Βάλτε το καπάκι και αφήστε το φαγητό να βράσει, έπειτα μειώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για 15 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά από έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω, προσθέτοντας λίγο νερό αν χρειαστεί.
  • Ανακατέψτε τα μπιζέλια και τις γαρίδες, ξαναβάλτε το καπάκι και μαγειρέψτε για άλλα 5 λεπτά, ή μέχρι να ζεσταθούν καλά.
  • Αλατίστε κατά προτίμηση, στη συνέχεια ψιλοκόψτε τα φύλλα του μαϊντανού, σκορπίστε τα πάνω από την παέγια και σερβίρετε με φέτες λεμονιού στο πλάι για να τις στύψετε πάνω από την παέγια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ψηφιακό σύστημα ραντεβού στο ΕΣΥ-Τι αλλάζει από σήμερα για τον πολίτη

Πρωινή αδιαθεσία στην εγκυμοσύνη; Τι μπορεί να σημαίνει ο εμετός και η ναυτία σύμφωνα με νέα μελέτη

Ηλεκτρονικές συναλλαγές 2026: Νέος «οδηγός» με τα 4 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το φορομπόνους

Το σχέδιο για να μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Τι θα συζητηθεί σήμερα στην συνάντηση ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξη...

Άνδρας «πούλησε το αυτοκίνητό του» πιστεύοντας πως έρχεται το τέλος του κόσμου – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν αθλητή που δένει τα κορδόνια του σε 13 δευτε...
περισσότερα
09:06 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

Οι συζητήσεις για τα χρήματα μπορεί να είναι από τις πιο δύσκολες ανάμεσα στα ζευγάρια. Κυρίως...
06:15 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις το χρυσόψαρο σε 10 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
05:30 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Καρκίνοι, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα επάνω σας

Τι θα συμβεί σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα...
21:00 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι προικισμένοι με μοναδική γοητεία

Δεν είναι μυστικό ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη της επιτυχίας ή την εκπλήρω...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης