Λάουρα Κοβέσι: Φτάνει στην Αθήνα για συναντήσεις με υπουργούς – Στην ατζέντα Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Λάουρα Κοβέσι
Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι και θα ξεκινήσει αλλεπάλληλες συναντήσεις με υπουργούς και τις εισαγγελικές αρχές της χώρας.

Στην κορυφή της ατζέντας είναι τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ελληνικής επικαιρότητας με το αίτημα των συγγενών για εκταφή των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι οργανώθηκε μετά από δική της πρωτοβουλία και είχε ενημερώσει ένα μήνα νωρίτερα την κυβέρνηση προκειμένου να προγραμματιστούν τα ραντεβού με τους υπουργούς. Έτσι η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα ξεκινήσει τις επισκέψεις της σήμερα από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Παράλληλα η Λάουρα Λοβέσι θα επισκεφθεί και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνάντηση αναμένεται να τεθεί το θέμα της στελέχωσης του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και συγκεκριμένα η αύξηση των εισαγγελέων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς το τμήμα έχει αρκετές ανοιχτές υποθέσεις και οι εισαγγελείς πλέον δεν επαρκούν.

Στη συνέχεια η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα δει από κοντά τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτρη Μάλλιο.

Αμέσως μετά η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα μεταβεί στο γραφείο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει να δοθεί παράταση στην θητεία ορισμένων εν ενεργεία εισαγγελέων του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι συγκεκριμένοι εισαγγελικοί λειτουργοί χειρίζονται εκκρεμείς υποθέσεις και η ολοκλήρωση της θητείας τους τώρα θα έφερνε μεγάλες καθυστερήσεις σε ανοιχτές υποθέσεις.

Αυτό που αναμένουν με ενδιαφέρον τα κυβερνητικά στελέχη είναι ποια ακόμη θέματα θα ανοίξει η Λάουρα Κοβέσι και ποια ερωτήματα θα θέσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και την σύμβαση 717.

Η προσοχή, λοιπόν, στρέφεται στην συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας το πρωί της Πέμπτης, στην οποία θα αναφέρει τα συμπεράσματα της από τις επαφές που είχε στην Αθήνα. Μετά αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης των δημοσιογράφων.

07:07 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ένοπλες Δυνάμεις: Τι είναι το Σώμα Υπαξιωματικών που ιδρύεται – Νέο μισθολόγιο ανεξαρτήτως βαθμού – ΠΙΝΑΚΕΣ

Ολική αναδιάρθρωση του τρόπου διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, της βαθμολογικής αλλά και μισθολ...
23:52 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Αν πω τη γνώμη μου θα γίνει μεγάλη φασαρία…»

Καλεσμένος στην εκπομπή Επόμενη Μέρα στο Action 24 βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Μεταξύ άλλων, ...
22:42 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ:  «Φωτιές άναψε» η κατάθεση Σημανδράκου – Οι δεσμευμένοι ΑΦΜ, ο «Φραπές», η παραίτηση και η νέα κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

«Φωτιές άναψε» στο πολιτικό σκηνικό η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημαν...
22:27 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Θητεία: Στο στόχαστρο 20 ταξιαρχίες ανυπότακτων και η «φάμπρικα με τις απαλλαγές»

Στο στόχαστρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μπαίνουν πάνω από 70.000 ανυπότακτοι και απαλλαγέν...
