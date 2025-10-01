e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σερί πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Το χρηματικό ποσό του 1.192.935.624,96 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 781.591 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών,
  • στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε «μάτια καρφιά» και το IQ του Αϊνστάιν; Εντοπίστε το αντεστραμμένο 33 σε αυτό το τεστ οπτικής αντίληψης και αποδείξτε ...

Το τσάι της Νότιας Αφρικής που μπορεί να καταπολεμήσει τη φλεγμονή και να ενισχύσει τον εντερικό φραγμό

Το σχέδιο για να μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Τι θα συζητηθεί σήμερα στην συνάντηση ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξη...

Υπόμνημα του Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών στο υπουργείο Εργασίας – Οι 7 προτάσεις που κατέθεσαν

Νέα οθόνη Apple και MacBook με M5 έρχονται έως το πρώτο τρίμηνο του 2026

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
16:48 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Νομοσχέδιο ΔΕΘ: Όλες οι φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας – Τι προβλέπεται για ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και τεκμήρια διαβίωσης

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ...
08:15 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Νέοι κανόνες στα Airbnb: Αυτά είναι τα 7+1 «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Αλλάζει ριζικά από αύριο, Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων τύπ...
07:32 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ενίσχυση 250 ευρώ: 4 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ σε συνταξιούχους...
23:33 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για να μπει φρένο στην αύξηση ενοικίων – Οι 3 ρυθμίσεις για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και η αντίδραση των ιδιοκτητών

Από 180.000 έως 200.000 ακίνητα χρειάζονται, σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της αγοράς, προκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης