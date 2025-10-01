Θανάσης Βασιλόπουλος: «Το 7 ετών σε μας δεν ισχύει – Εάν πήγαινα στο σχολείο λίγο πιο πριν δε θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε»

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος ήταν καλεσμένος στο «Πρωίαν σε Είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλος και την Τζένη Μελιτά. Ο γνωστός μουσικός και δεξιοτέχνης του κλαρίνου αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια που μετακόμισε με την οικογένεια του από Αγρίνιο στην Αθήνα, τονίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που συνάντησε.

«Όταν ήρθαμε από το Αγρίνιο στην Αθήνα, δεν είχαμε τίποτα. Ήρθαμε με μεγάλο φορτηγό. Είχαμε σπίτια, δεν ζούσαμε σε σκηνές, αλλά ήταν ένας καταυλισμός. Ο χειμώνας ήταν δύσκολος, γιατί έβρεχε, τον περάσαμε πάνω στο βουνό. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Η μάνα μου ήταν καταπληκτική, γιατί το βλέπαμε σαν παιχνίδι», είπε αρχικά ο Θανάσης Βασιλόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Στο Αγρίνιο είχα δημιουργήσει μία μικρή ομαδούλα με παιδιά μικρότερα από εμένα. Το 7 ετών σε μας δεν ισχύει, αναγκαστικά μεγαλώνουμε πιο γρήγορα. Είναι οι ανάγκες αυτές που σε κάνουν να τα βλέπεις λίγο διαφορετικά. Αυτό έκανα και στην Αθήνα. Παίζαμε και έβγαζα κάποια χρήματα. Μετά μείναμε και σε ένα ωραίο σπίτι. Εάν εγώ πήγαινα στο σχολείο λίγο πιο πριν δε θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Ο πατέρας μου αρρώστησε όταν εγώ ήμουν πολύ μικρός».