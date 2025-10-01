Πάπας Λέων: Εξέφρασε την ελπίδα η Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε το βράδυ της Τρίτης (30/9) την ελπίδα του ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Πάπας Λέων για ΛΟΑΤΚΙ: Απίθανο να αλλάξουν οι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας για τον γάμο και την σεξουαλικότητα

«Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο αμερικανικό σχέδιο», δήλωσε ο ποντίφικας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.

«Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθύνει την ίδια ημέρα τελεσίγραφο στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δίνοντας προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Δευτέρα μια πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας που έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

23:14 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

