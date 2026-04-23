Γιώργος Γεραπετρίτης: Μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Λιβύη για την ΑΟΖ

Εξελίξεις στον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων με την Λιβύη δρομολογεί η επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συνοδευόμενος από στελέχη και τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου στην Τρίπολη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Λίβυο ομόλογό του.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς κατά την παρουσία του στη Λιβύη θα τεθεί το χρονοδιάγραμμα του επόμενου γύρου των τεχνικών συνομιλιών σχετικά με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ο οποίος θα λάβει χώρα στην Τρίπολη.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ταξιδέψει στη Λιβύη έχοντας στις αποσκευές τους το «μεγάλο χαρτί» του αμερικανικού κολοσσού Chevron, ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο ανοιχτά της Κρήτης όσο και στη Λιβύη, δίνοντας το πρόσταγμα ότι οι ελληνικές θέσεις με τη μέση γραμμή ανταποκρίνονται στο πνεύμα που κινούνται οι ΗΠΑ βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.