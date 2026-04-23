Γιώργος Γεραπετρίτης: Μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Λιβύη για την ΑΟΖ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης

Εξελίξεις στον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων με την Λιβύη δρομολογεί η επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συνοδευόμενος από στελέχη και τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου στην Τρίπολη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Λίβυο ομόλογό του.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς κατά την παρουσία του στη Λιβύη θα τεθεί το χρονοδιάγραμμα του επόμενου γύρου των τεχνικών συνομιλιών σχετικά με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ο οποίος θα λάβει χώρα στην Τρίπολη.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ταξιδέψει στη Λιβύη έχοντας στις αποσκευές τους το «μεγάλο χαρτί» του αμερικανικού κολοσσού Chevron, ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο ανοιχτά της Κρήτης όσο και στη Λιβύη, δίνοντας το πρόσταγμα ότι οι ελληνικές θέσεις με τη μέση γραμμή ανταποκρίνονται στο πνεύμα που κινούνται οι ΗΠΑ βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάνω από 6 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο «Προλαμβάνω»-200.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Είναι τελικά επικίνδυνο να κοιμάστε στην αριστερή πλευρά; Τι απαντά κορυφαίος καρδιολόγος

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Ακίνητα: Εξώσεις express για απλήρωτα ενοίκια – Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:35 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Λατινοπούλου: Καρεκλάκιας που νιαουρίζει ο Πλεύρης

Για τον Θάνο Πλεύρη μίλησε το βράδυ της Πέμπτης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζη...
01:50 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Λατινοπούλου: Οι μετανάστες γκετοποιούν τα αστικά κέντρα – Τι είπε για τις κλειστές δομές σε Γυάρο και Μακρόνησο

Για τις μεταναστευτικές εισροές μίλησε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολά...
20:08 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

Ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την αποδέσμευση ...
18:13 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο

«Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις ε...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»