Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 63χρονος με ένα κιλό κοκαΐνης ύστερα από καταδίωξη – Χτύπησε τους αστυνομικούς

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Ένας 63χρονος άνδρας συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, ενώ είχε προηγηθεί καταδίωξη στην οποία επιτέθηκε στους αστυνομικούς και τους χτύπησε. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και δεκάδες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν όχημα που κρίθηκε ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο. Ο 63χρονος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, αποβιβάστηκε και επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας ακινητοποιήθηκε, προβάλλοντας ωστόσο σθεναρή αντίσταση, απωθώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1 κιλού και 77 γραμμαρίων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Παράλληλα, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 150 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 10 απολεσθέντα ή κλεμμένα δελτία ταυτότητας και δύο διαβατήρια αμφιβόλου γνησιότητας.
Ο 63χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 21-4-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 63χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/ Δ.Δ.Ε.Ε.Α./ Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων, παράνομη παραμονή του στη χώρα και παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν όχημα, το οποίο έκριναν ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο, ο οποίος μόλις το αντιλήφθηκε, αποβιβάστηκε από το όχημα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Μετά από πεζή καταδίωξη, ο 63χρονος ακινητοποιήθηκε, ενώ προέβαλε σθεναρή αντίσταση απωθώντας και χτυπώντας με λακτίσματα τους αστυνομικούς.

Μετά από έρευνα στο χώρο των αποσκευών του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- κιλό και -77- γραμμ. κοκαΐνη, ενώ ο 63χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Επιπλέον κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -150- γραμμ. κοκαΐνης, -10- απολεσθέντα ή κλεμμένα δελτία ταυτότητας, καθώς και -2-αμφιβόλου γνησιότητας διαβατήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

