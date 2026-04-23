Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 63χρονος με ένα κιλό κοκαΐνης ύστερα από καταδίωξη – Χτύπησε τους αστυνομικούς

Ένας 63χρονος άνδρας συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, ενώ είχε προηγηθεί καταδίωξη στην οποία επιτέθηκε στους αστυνομικούς και τους χτύπησε. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και δεκάδες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν όχημα που κρίθηκε ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο. Ο 63χρονος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, αποβιβάστηκε και επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας ακινητοποιήθηκε, προβάλλοντας ωστόσο σθεναρή αντίσταση, απωθώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1 κιλού και 77 γραμμαρίων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Παράλληλα, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 150 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 10 απολεσθέντα ή κλεμμένα δελτία ταυτότητας και δύο διαβατήρια αμφιβόλου γνησιότητας.

Ο 63χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 21-4-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 63χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/ Δ.Δ.Ε.Ε.Α./ Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων, παράνομη παραμονή του στη χώρα και παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων.

