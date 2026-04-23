Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την αποδέσμευση πόρων για την υποστήριξη της Ουκρανίας, σε δήλωση που έκανε πριν από λίγο, στην Αγία Νάπα, όπου θα παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρωθυπουργός είπε κατά την άφιξή του:

«Το γεγονός ότι θα αποδεσμευτούν αυτοί οι πόροι, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή αυτού του πολέμου. Αυτοί οι πόροι είναι απαραίτητοι, για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κράτος και να μπορεί να αμύνεται. Και χαίρομαι γιατί η Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια είναι ενωμένη και υπερβαίνει όποια εμπόδια υπάρχουν για να υποστηρίξει την Ουκρανία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

