Λάουρα Κοβέσι: Στην Αθήνα το επόμενο διάστημα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Λάουρα Κοβέσι

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, θα έχει συναντήσεις με υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αναλυτικότερα, μεταξύ των άλλων, θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά της, για ενίσχυση του τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ακόμη, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και άλλους.

20:04 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόμπι Γουίλιαμς: Απολύθηκαν 2 δημόσιοι υπάλληλοι γιατί προσπάθησαν να εκβιάσουν συνεργάτες του Βρετανού σταρ στη Βουλγαρία

Δύο Βούλγαροι δημόσιοι υπάλληλοι συνελήφθησαν γιατί φέρονται να εκβίασαν συνεργάτες του Ρόμπι ...
19:22 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ισλανδία: Η αεροπορική εταιρεία Play έκλεισε αιφνιδιαστικά – Χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν μπλοκαριστεί στο εξωτερικό

Η αεροπορική εταιρεία Play, στην Ισλανδία, ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι διακόπτει, με άμεση ισχύ...
19:03 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Υεμένη: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση κοντά στο Άντεν, σύμφωνα με ναυτιλιακές εταιρίες

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey δήλωσε σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς γε...
18:36 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Δασμοί 100% σε ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλες τις ται...
