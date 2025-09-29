Λάουρα Κοβέσι: Στην Αθήνα το επόμενο διάστημα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, θα έχει συναντήσεις με υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αναλυτικότερα, μεταξύ των άλλων, θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά της, για ενίσχυση του τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ακόμη, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και άλλους.