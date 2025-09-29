Πήλιο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε δίπλα σε γκρεμό – Σώοι οι επιβάτες

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε επικίνδυνο σημείο του δρόμου δίπλα σε γκρεμό, νωρίς σήμερα το μεσημέρι, Δευτέρα 29/9, στην Νταμούχαρη στο Ανατολικό Πήλιο. Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.

Πληροφορίες της ertnews, αναφέρουν πως η Π.Υ. Βόλου έστειλε ένα όχημα στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς. Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Βόλου για ιατρικές εξετάσεις ενώ τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.