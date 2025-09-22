Πήλιο: Απείλησε και χτύπησε την σύζυγό του – «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου»

Άγρια επίθεση δέχτηκε μια γυναίκα από τον σύζυγό της στο Ανατολικό Πήλιο, κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή τριών ετών και δικαίωμα έφεσης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, απειλές, κλωτσιές, το ζευγάρι ζει μαζί από το 1999 και έχει δύο παιδιά, ενώ είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη τον περασμένο Φεβρουάριο με παρόμοιες κατηγορίες, από τις οποίες τότε ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί.

Η 57χρονη γυναίκα κατέθεσε ότι ο σύζυγός της την έχει ξυλοκοπήσει

Στο δικαστήριο, η 57χρονη γυναίκα κατέθεσε ότι ο σύζυγός της την έχει ξυλοκοπήσει πολλές φορές και ότι στο παρελθόν την είχε απειλήσει ακόμη και με μαχαίρι. «Μέχρι να γυρίσω να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» φέρεται να της είπε την Κυριακή και την κλώτσησε.

Αντίθετα, η 20χρονη κόρη του ζευγαριού, ως μάρτυρας υπεράσπισης, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της δεν έχει υπάρξει ποτέ βίαιος, αποδίδοντας τις καταγγελίες στην ψυχική κατάσταση της μητέρας της. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του δεν παίρνει την αγωγή της και ότι ο ίδιος προσπαθεί να τη φροντίσει.

Η εισαγγελέας, ωστόσο, έκρινε ότι οι απειλές και η σωματική βλάβη αποδεικνύονται από τις μαρτυρίες και το ιατρικό πιστοποιητικό του Νοσοκομείου Βόλου, πρόταση που έγινε δεκτή από το δικαστήριο.