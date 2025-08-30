Έλλη Τρίγγου: Έκανε γυμνισμό σε παραλία του Πηλίου – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ

Στο Πήλιο περνάει τις ημέρες των διακοπών της η Έλλη Τρίγγου. Η γνωστή ηθοποιός έχει επιλέξει το «Βουνό των Κενταύρων» για να περάσει στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης.

Έλλη Τρίγγου: Ο γάμος δεν με απασχολεί, με ενδιαφέρει η έννοια της μητρότητας

Μάλιστα, σε ανάρτησή της την Παρασκευή (29/8) η Έλλη Τρίγγου ενημέρωσε τους ακόλουθούς της ότι αποφάσισε να κάνει… γυμνισμό σε μια ερημική παραλία.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, φαίνεται η ίδια να φορά ένα ψάθινο καπέλο και να κάθεται μέσα σε ένα αντικείμενο που θυμίζει μεγάλη σαμπρέλα.

Δείτε φωτογραφίες

ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ

ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ

ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elli Tringou (@ellitringou)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο

Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά

iOS 26 vs iOS 18: 5 νέα εικονίδια που μπορεί να μην αναγνωρίσετε μετά την ενημέρωση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:55 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ελένη Πετρουλάκη: Γυμνάζεται με την κόρη της σε παραλία της Κρήτης – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελένη Πετρουλάκη με γυμναστική, σωστή διατροφή και κόπο καταφέρνει ακόμα και σήμερα να διατη...
23:50 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Περνάγαμε ωραία» – Οι νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του

Δύο ημέρες μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επανήλθε στα social...
21:40 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τέιλορ Σουίφτ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον Κέλσι μετά τον αρραβώνα τους – Η «κατάρα» που ανακάλυψαν οι θαυμαστές της

Τραβώντας τα βλέμματα όλων, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνι...
18:24 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Κόνι Μεταξά για το διαζύγιο των γονέων της: «Ένιωθα ως παιδί ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα»

Η Κόνι Μεταξά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! όπου μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο των ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix