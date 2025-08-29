Παλαιστινιακή Αρχή: Καλεί τις ΗΠΑ να «ανακαλέσουν την απόφαση» για την άρνηση χορήγησης βίζας στην αντιπροσωπεία της

Η Παλαιστινιακή Αρχή κάλεσε σήμερα την Ουάσινγκτον να «ανακαλέσει την απόφασή της» μετά την άρνησή της να χορηγήσει θεώρηση εισόδου στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία που πρόκειται να μεταβεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας η Γαλλία αναμένεται να υποστηρίξει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Η παλαιστινιακή προεδρία εξέφρασε τη βαθιά λύπη και έκπληξή της για (αυτήν) την απόφαση (η οποία) αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο», αναφέρει ανακοίνωση που αναπαρήγαγε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, υπενθυμίζοντας ότι η Παλαιστίνη είναι μέλος παρατηρητής του ΟΗΕ.

«Η προεδρία ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της να μην χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία (που πρόκειται) να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης» η οποία έχει προγραμματιστεί τον Σεπτέμβριο, προστίθεται στο κείμενο.

