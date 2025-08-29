Τροχαίο για οκτώ Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο: Έξι τραυματίες, οι δύο σοβαρά – Μεταφέρθηκαν στην Κένυα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τροχαίο για οκτώ Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο: Έξι τραυματίες, οι δύο σοβαρά – Μεταφέρθηκαν στην Κένυα

Οι διακοπές για μία παρέα Ελλήνων στην Αφρική μετατράπηκαν σε περιπέτεια, καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα κοντά στο Κιλιμάντζαρο. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι 6 από τους 8 Έλληνες, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στην Κένυα, ενώ η αγωνία για την πορεία της υγείας τους συνεχίζεται.

Το τροχαίο σημειώθηκε μόλις δέκα χιλιόμετρα πριν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Κιλιμάντζαρο, όπου η παρέα επρόκειτο να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την επιστροφή στην Ελλάδα. Το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι από τα οκτώ άτομα.

 

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων εξαφανίστηκαν, αφήνοντας εγκλωβισμένους και αβοήθητους τους τραυματίες. Η πρώτη βοήθεια ήρθε από περαστικούς, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν το χάος για να κάνουν πλιάτσικο στα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Ναϊρόμπι, όπου υπήρχε γιατρός ικανός να προχωρήσει στις απαραίτητες επεμβάσεις. Ένας από τους τραυματίες έχει ήδη χειρουργηθεί, ενώ ο δεύτερος αρνείται να υποβληθεί σε επέμβαση στην Κένυα. Οι γιατροί, λόγω της κατάστασής τους, δεν επιτρέπουν τη μεταφορά τους αεροπορικώς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Από την παρέα, δύο κοπέλες που δεν τραυματίστηκαν επέστρεψαν ήδη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία και το προξενείο ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη της υγείας των δύο πιο σοβαρά τραυματισμένων.

