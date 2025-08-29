Καμίνια: «Είμαι ολοζώντανος» λέει ο πατέρας των παιδιών – Εξετάζεται η απομάκρυνση του 5χρονου από την μητέρα του

Η 19χρονη αδερφή του 5χρονου στα Καμίνια, που ήταν μόνος του στο σπίτι και χρειάστηκε η εντυπωσιακή επέμβαση των αστυνομικών για να το διασώσουν, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή.

Η μητέρα της 19χρονης, που ήταν στην Καλαμάτα όταν συνέβησαν όλα, ρίχνει τις ευθύνες στην κόρη της. «Δεν το φανταζόμουν ότι θα το έκανε η κόρη μου αυτό. Της είπα γιατί το άφησες μόνο, όλοι θα λένε πού είναι αυτή η μάνα; Ενημερώθηκα απ΄ τον ιδιοκτήτη. Εγώ ενημέρωσα την κόρη μου. Μου έλεγε ψέματα ότι είναι στο σπίτι ενώ δεν ήταν».

Η μητέρα ανέφερε πως είναι μονογονεϊκή οικογένεια και πως ο πατέρας των παιδιών έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 5 χρόνια. «Έχει πεθάνει, τον έχω χάσει εδώ και πέντε χρόνια. Δημοσιεύτηκε για κάποιον άλλον πατέρα, δεν ξέρω ποιος το είπε. Πατέρας υπάρχει μόνο ένας, που έχω και τα τρία μου τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος πατέρας. Ο σύζυγός μου ήταν από τους Παξούς. Ήταν ναυτικός κι έγινε κάποιο ναυάγιο και πέθανε εδώ και πέντε χρόνια και παλεύω μόνη μου».

Αναφορικά με την πληροφορία ότι στο παρελθόν τα παιδιά της έχουν φιλοξενηθεί σε δομή λόγω περιστατικού βίας, η 45χρονη είπε: «Είχε γίνει κάποιο περιστατικό πριν 6 χρόνια, πριν χάσω τον σύζυγό μου. Είχα κάνει καταγγελία στον σύζυγό μου, γιατί με χτύπαγε πάρα πολύ. Άμα έβγαινε από το καράβι έπινε και με χτύπαγε. Τα παιδιά τότε είχαν φιλοξενηθεί στο Παίδων, το νοσοκομείο, αλλά όχι για πολύ διάστημα, για πολύ λίγο».

Τι λέει η 19χρονη

Από την πλευρά της η 19χρονη επιμένει πως έλειψε μόνο για 20 λεπτά, χρόνος στον οποίο ωστόσο, πολλά μπορούν να συμβούν, όταν ένα παιδάκι μόλις 5 ετών είναι μόνο του στο σπίτι. «Έλειψα για περίπου 20 λεπτά. Δεν περίμενα να ανέβει στο μπαλκόνι».

Επιμένει ότι έκανε καλά που κλείδωσε τον αδερφό της προσπαθώντας, όπως λέει, να τον προστατεύσει. «Ναι, έπρεπε να τον κλειδώσω για να μη μου φύγει στο δρόμο».

Η 19χρονη φαίνεται ενοχλημένη με τους γείτονες, οι οποίοι όταν είδαν το 5χρονο αγόρι σκαρφαλωμένο στα κάγκελα κάλεσαν την αστυνομία.

Θα απομακρυνθεί ο 5χρονος από την μητέρα του;

Ο εισαγγελέας τώρα, αναμένεται να αποφασίσει εάν ο 5χρονος θα επιστρέψει ξανά στη μητέρα του, με εκείνη να επιμένει ότι όλα είναι φυσιολογικά και δεν υπάρχει κάποιος λόγος το παιδί να μην επιστρέψει στο σπίτι του.

Σύμφωνα όσα αναφέρει η εκπομπή «LiveNews», ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει το πεντάχρονο. Η κοινωνική υπηρεσία έχει κάνει την έρευνά της και από όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια έχει κριθεί ακατάλληλη, καθώς το παιδί ήταν παραμελημένο και η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται ο εισαγγελέας να βγάλει την απόφασή του, η οποία όπως αναφέρουν πληροφορίες του Live News, θα είναι η απομάκρυνση του πεντάχρονου παιδιού από τη μητέρα και το οικογενειακό της περιβάλλον.

Συνεπώς, αναμένεται το πεντάχρονο αυτό παιδί να μεταφερθεί στην οικογένεια του πατέρα και το δικό του περιβάλλον.

Τι λέει ο πατέρας των παιδιών

Ο πρώην σύντροφός της μητέρας του 5χρονου, όχι μόνο δεν σκοτώθηκε σε ναυάγιο, όπως έλεγε η ίδια, αλλά είναι ολοζώντανος και παρακολουθεί τα πάντα.

Ο πατέρας των 3 παιδιών μίλησε στο Mega και όπως λέει προσπαθεί να διαχειριστεί όσα βλέπει και ακούει τις τελευταίες μέρες. «Έναν γκόμενο έχει στην Καλαμάτα και πάει να τον βρει, ο οποίος έχει κάτι ποτά και πουλάει. Έχει φύγει πέντε-έξι φορές και τα αφήνει έτσι τα παιδιά εκεί πέρα».

Λέει πως είναι ο πατέρας των 3 εκ των 4 παιδιών της πρώην συντρόφου του. Το πεντάχρονο αγοράκι που φώναζε για βοήθεια από το μπαλκόνι του σπιτιού του, δεν είναι δικό του παιδί. «Έχει εγκαταλείψει ένα παιδί στον νομό Ηλείας, έχει εγκαταλείψει τρία άλλα παιδιά, σήμερα είναι 20, 19 και 18»

Ο πρώην σύζυγός της, υποστηρίζει ότι ουδέποτε υπήρξε κακοποιητής. Ισχυρίζεται πως δούλευε μέρα – νύχτα για να μην λείπει τίποτα από το σπίτι και τα παιδιά του. «Τα παιδιά μου εμένα ήτανε πριγκιπόπουλα, δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα για να πάνε στο Παίδων. Μια χαρά ήταν. Και πηγαίνανε στο σχολείο τους με πληρωμένο ταξί. Λέει «τα εγκατέλειψε τα παιδιά είναι μόνα τους». Το δικαστήριο παραγράφηκε, γιατί δεν ερχόταν ποτέ στο δικαστήριο».

Κάνει λόγο για κινήσεις τακτικής από την πρώην γυναίκα του, που ο ίδιος όπως λέει, δεν είναι σε θέση να εξηγήσει. «Και αυτό που λέει για ενδοοικογενειακή βία, ότι μιλάμε, μιλάμε με αποδείξεις, έχουνε μηνύσεις. Ενδοοικογενειακή βία, τι λέμε τώρα; Λέμε γιατί ήταν μια εσκεμμένη, λόγω της δουλειάς μου εγώ, ήθελε να καταστραφώ τελείως οι ίδιοι, δηλαδή για να υπάρχει μια επιμέλεια».

Σε άλλο σημείο, ο πατέρας των τριών παιδιών αναφέρει: «Εγώ δεν έχω πεθάνει. Καταρχήν τώρα μιλάτε με τον πατέρα των άλλων τριών παιδιών, τα οποία τα δύο είναι ενήλικα. Η μητέρα δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί, δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί, απλώς έχει εγκαταλείψει παιδιά. Αυτή είχε καταγγείλει ότι εγώ αφήνω τα παιδιά, αλλά η ίδια είχε μισθώσει το σπίτι. Είναι ψεύτρα η γυναίκα, μια ζωή ψέματα λέει. Την γνώρισα εγώ πριν 30 χρόνια.

Είναι εικονική η ενδοοικογενειακή βία που λέει. Αυτή την στιγμή που μιλάμε, τραβάμε τα μαλλιά μας, τα ανακατεύουμε, σπάμε ποτήρια, πιάτα, πετάμε και το τηλέφωνο κάτω, ανοίγουμε τα παράθυρα, φωνάζουμε βοήθεια, έρχεται η αστυνομία και ποιον θα πιστέψει η αστυνομία; Θέλησα να φύγω, επειδή η κυρία αυτή πήγαινε στον εισαγγελέα κάθε φορά και ερχόταν και προπηλάκιζε τις οικιακές βοηθούς που της είχα εγώ εκεί πέρα, τις έβριζε. Ρωτήστε τα παιδιά, θα σας πούνε την αλήθεια».

Η απάντηση της μητέρας στα λεγόμενα του πατέρα των παιδιών

Μετά την επικοινωνία του Live News με τον πατέρα των παιδιών, η εκπομπή επικοινώνησε και πάλι με τη μητέρα, η οποία συνεχίζει να επιμένει πως ο πατέρας των παιδιών είναι νεκρός. «Έχει γίνει κάποιο λάθος δεν έχω καμία σχέση εγώ δεν ξέρω καν αυτό το όνομα. Δεν ξέρω ο κύριος ποιος είναι και ποιος κάνει φάρσα αυτή την στιγμή. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, δεν έχω καμία σχέση αν είναι κάποιος συγγενής του άνδρα μου, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εκείνος δήλωσε ότι είναι ο πρώην άντρα σου και ότι το μωρό τον πεντάχρονο τον έχεις κάνει με κάποιον άλλο. Όχι, μεγάλο λάθος αυτό όποιος το είπε. Εγώ έχω χαρτιά με ποιον τα έχω τα παιδιά μου».

Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι ο πρώην άντρας της ζει, αλλά όπως είπε, εκείνη τον θεωρεί νεκρό.