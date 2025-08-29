Άδωνις Γεωργιάδης: Διακινούνται ψεύδη για το ΕΣΥ – Κοινοποιήθηκε το πόρισμα για τον ανελκυστήρα στο «Γεννηματάς», είναι ασφαλής

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στις πρόσφατες καταγγελίες για «πτώση ανελκυστήρα» στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», που επανήλθαν στην επικαιρότητα έπειτα από επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή.

Ο υπουργός κάνει λόγο για «ψέματα που διακινούνται για το ΕΣΥ για πολιτικές και μόνον σκοπιμότητες» και παραπέμπει στο επίσημο πόρισμα της Ανεξάρτητης Τεχνικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, το οποίο, όπως τονίζει, «όχι μόνον […] είναι ασφαλής αλλά κανένα εύρημα δεν επιβεβαιώνει την καταγγελία» και «δικαιώνει πλήρως την εταιρεία και διαψεύδει πλήρως την καταγγέλλουσα».

Ο κ. Γεωργιάδης εξηγεί πως ο ανελκυστήρας τέθηκε εκτός λειτουργίας από την πρώτη ημέρα της καταγγελίας, παρά τη διαβεβαίωση της εταιρείας ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. «Μόνον μετά από την έκδοση αυτού του πορίσματος και εφόσον επιβεβαιώνει την ασφάλεια της λειτουργίας του, θα το θέταμε ξανά σε λειτουργία», τονίζει χαρακτηριστικά.

Τέλος, καλεί κάθε «καλόπιστο συμπολίτη» να «υπερασπιστεί το ΕΣΥ από τα συνεχή ψεύδη» και να το εμπιστευτεί, αφού – όπως υπογραμμίζει – «είναι στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Σήμερα το πρωί στην Βουλή σε συζήτηση Επικαίρου Ερωτήσεως από μία βουλευτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκα στα ψέματα που διακινούνται για το ΕΣΥ για πολιτικές και μόνον σκοπιμότητες. Εκεί μιλήσαμε και για την υποτιθέμενη πτώση του ανελκυστήρα του Νοσοκομείου «Γεννηματάς». Είπα ότι ο ανελκυστήρας είχε τεθεί από την ημέρα της καταγγελίας εκτός λειτουργίας, παρά την διαβεβαίωση της εταιρίας ότι δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είπα ότι θα περιμέναμε την έκδοση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Τεχνικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων που ήλθε ήλεγξε τον ανελκυστήρα και τις καταγγελίες και ότι μόνον μετά από την έκδοση αυτού του πορίσματος και εφόσον επιβεβαιώνει την ασφάλεια της λειτουργίας του, θα το θέταμε ξανά σε λειτουργία. Όλη η πρωινή συζήτηση εδώ.

Πριν λίγο κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο το Πόρισμα της Επιτροπής Ασφάλειας Ανελκυστήρων από τον Δήμο Αθηναίων. Όχι μόνον ο ανελκυστήρας είναι ασφαλής αλλά κανένα εύρημα δεν επιβεβαιώνει την καταγγελία και μάλιστα εξηγεί γιατί αυτό που καταγγέλθηκε δεν μπορεί να έχει συμβεί σε αυτόν τον ανελκυστήρα με αυτά τα ευρήματα. Κοινώς δικαιώνει πλήρως την εταιρεία και διαψεύδει πλήρως την καταγγέλλουσα.

Θέλω να παρακαλέσω κάθε καλόπιστο συμπολίτη μου να υπερασπιστεί το ΕΣΥ από τα συνεχή ψεύδη που στόχο έχουν να πλήξουν την Κυβέρνηση δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας στους συμπολίτες μας. Να εμπιστεύεστε το ΕΣΥ. Είναι στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρχει ποτέ. Και όλους όσους παίζουν πολιτικά, κομματικά και συνδικαλιστικά παιχνίδια εις βάρος του, θα τους απομονώσουμε!

Υγ. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε το πόρισμα για να καταλάβετε πως δημιουργούν αυτές τις εντυπώσεις κατά του ΕΣΥ !