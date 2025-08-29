Άδωνις Γεωργιάδης: Διακινούνται ψεύδη για το ΕΣΥ – Κοινοποιήθηκε το πόρισμα για τον ανελκυστήρα στο «Γεννηματάς», είναι ασφαλής

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στις πρόσφατες καταγγελίες για «πτώση ανελκυστήρα» στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», που επανήλθαν στην επικαιρότητα έπειτα από επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή.

Γεωργιάδης: Αυξήθηκε κατά 62,7% σε μία 6ετία ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός κάνει λόγο για «ψέματα που διακινούνται για το ΕΣΥ για πολιτικές και μόνον σκοπιμότητες» και παραπέμπει στο επίσημο πόρισμα της Ανεξάρτητης Τεχνικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, το οποίο, όπως τονίζει, «όχι μόνον […] είναι ασφαλής αλλά κανένα εύρημα δεν επιβεβαιώνει την καταγγελία» και «δικαιώνει πλήρως την εταιρεία και διαψεύδει πλήρως την καταγγέλλουσα».

Ο κ. Γεωργιάδης εξηγεί πως ο ανελκυστήρας τέθηκε εκτός λειτουργίας από την πρώτη ημέρα της καταγγελίας, παρά τη διαβεβαίωση της εταιρείας ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. «Μόνον μετά από την έκδοση αυτού του πορίσματος και εφόσον επιβεβαιώνει την ασφάλεια της λειτουργίας του, θα το θέταμε ξανά σε λειτουργία», τονίζει χαρακτηριστικά.

Τέλος, καλεί κάθε «καλόπιστο συμπολίτη» να «υπερασπιστεί το ΕΣΥ από τα συνεχή ψεύδη» και να το εμπιστευτεί, αφού – όπως υπογραμμίζει – «είναι στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Σήμερα το πρωί στην Βουλή σε συζήτηση Επικαίρου Ερωτήσεως από μία βουλευτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκα στα ψέματα που διακινούνται για το ΕΣΥ για πολιτικές και μόνον σκοπιμότητες. Εκεί μιλήσαμε και για την υποτιθέμενη πτώση του ανελκυστήρα του Νοσοκομείου «Γεννηματάς». Είπα ότι ο ανελκυστήρας είχε τεθεί από την ημέρα της καταγγελίας εκτός λειτουργίας, παρά την διαβεβαίωση της εταιρίας ότι δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είπα ότι θα περιμέναμε την έκδοση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Τεχνικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων που ήλθε ήλεγξε τον ανελκυστήρα και τις καταγγελίες και ότι μόνον μετά από την έκδοση αυτού του πορίσματος και εφόσον επιβεβαιώνει την ασφάλεια της λειτουργίας του, θα το θέταμε ξανά σε λειτουργία. Όλη η πρωινή συζήτηση εδώ.

Πριν λίγο κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο το Πόρισμα της Επιτροπής Ασφάλειας Ανελκυστήρων από τον Δήμο Αθηναίων. Όχι μόνον ο ανελκυστήρας είναι ασφαλής αλλά κανένα εύρημα δεν επιβεβαιώνει την καταγγελία και μάλιστα εξηγεί γιατί αυτό που καταγγέλθηκε δεν μπορεί να έχει συμβεί σε αυτόν τον ανελκυστήρα με αυτά τα ευρήματα. Κοινώς δικαιώνει πλήρως την εταιρεία και διαψεύδει πλήρως την καταγγέλλουσα.

Θέλω να παρακαλέσω κάθε καλόπιστο συμπολίτη μου να υπερασπιστεί το ΕΣΥ από τα συνεχή ψεύδη που στόχο έχουν να πλήξουν την Κυβέρνηση δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας στους συμπολίτες μας. Να εμπιστεύεστε το ΕΣΥ. Είναι στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρχει ποτέ. Και όλους όσους παίζουν πολιτικά, κομματικά και συνδικαλιστικά παιχνίδια εις βάρος του, θα τους απομονώσουμε!

Υγ. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε το πόρισμα για να καταλάβετε πως δημιουργούν αυτές τις εντυπώσεις κατά του ΕΣΥ !

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

ΥΠΑΑΤ: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργ...

ΑΑΔΕ: Ποια τελωνεία ενοποιούνται από τις 8 Σεπτεμβρίου

Είχε ημικρανίες και διαπίστωσε ότι είχε γεμίσει σκουλήκια στον εγκέφαλο – Η «ένοχη» διατροφική συνήθεια

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γάτα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:52 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ζαχαριάδης: «Ξεκαθαρίστε τώρα κ. Μητσοτάκη την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα»

Στα «παιχνίδια γύρω από την αλλαγή του εκλογικού νόμου» αναφέρεται σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπο...
18:47 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ελληνική Λύση: Η ΝΔ και το ΥΠΕΞ έκαναν τα αδύνατα – δυνατά ώστε η Τουρκία να παγιώσει τις διεκδικήσεις της

Κριτική στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την πολιτική απέναντι στην Τουρκία, α...
17:51 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Δήμος Αθηναίων για Βασιλίσσης Όλγας: «Τρία Υπουργεία υπερασπίζονται τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών»

Σφοδρή αντίδραση από τον Δήμο Αθηναίων προκάλεσε η ανακοίνωση τριών Υπουργείων για την υπόθεση...
16:53 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών»

«Το μόνο που θα περιμέναμε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν να εκδώσει μία ανακοίνωση με την οποία θα ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix