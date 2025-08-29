Ισπανία: Εξαφανίστηκε 3χρονο αγόρι που έκανε διακοπές με τον πατέρα του – Τι λένε οι αρχές

Ένα αγόρι τριών ετών, από την Βρετανία, αγνοείται από τον προηγούμενο μήνα, στην Ισπανία και εκφράζονται φόβοι ότι έχει μεταφερθεί στην Ρωσία. Η ταυτότητα του τρίχρονου αγοριού έχει γίνει γνωστή μόνο με το μικρό του όνομα και το αρχικό του επιθέτου του, Oliver P.

Η εξαφάνιση έγινε στην Μαρμπέλα, της Ισπανίας, στις 4 Ιουλίου. Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για απαγωγή που έγινε από την μητέρα του στην Κόστα ντελ Σολ. Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του παιδιού είναι Βρετανός και βρισκόταν στο ισπανικό θέρετρο.

Ένας εκπρόσωπός του δήλωσε ότι κατέθεσε στην αστυνομία αναφορά υποστηρίζοντας ότι η μητέρα, η οποία είναι Ρωσίδα, απήγαγε το αγόρι. Οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι η μητέρα πήρε τον Oliver “πίσω στην πατρίδα της”, αλλά δεν είναι σίγουρες για την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκονται τώρα μητέρα και γιός. «Η έρευνα συνεχίζεται», πρόσθεσαν.

Ο Όλιβερ έχει ύψος 85 εκατοστά, ξανθά μαλλιά και χαρακτηριστικά γκρίζα μάτια. Oι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν η μητέρα του Όλιβερ είναι Ρωσίδα και ο πατέρας του Βρετανός. Εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών είπε: “Αντιμετωπίζουμε την υπόθεση ως γονική απαγωγή. Πιστεύουμε ότι η μητέρα έφυγε από την Ισπανία και πήρε το αγόρι στην πατρίδα της, που είναι η Ρωσία”.

Μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση φέρεται να δήλωσε ότι οι γονείς του Όλιβερ είναι χωρισμένοι. Πρόσθεσε ότι δικαστήριο είχε διατάξει να μην μετακινηθεί ο μικρός από την Ισπανία, πριν αυτός εξαφανιστεί.

Αν και η τελευταία φορά που ο πατέρας του αγοριού πιστεύεται ότι είχε νέα για τον γιο του ήταν στις 4 Ιουλίου, ένα τοπικό δημοσίευμα ανέφερε την Παρασκευή, ότι ο Βρετανός πήγε στην αστυνομία μόλις στις 7 Αυγούστου.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας για την υπόθεση αναφέρει: “Ο Όλιβερ εξαφανίστηκε στις 4 Ιουλίου 2025. Η ημερομηνία γέννησής του είναι η 3η Νοεμβρίου 2021. Ήταν τριών ετών όταν εξαφανίστηκε. Το μέρος από το οποίο εξαφανίστηκε είναι η Μαρμπέλα στην επαρχία της Μάλαγα. Έχει γκρίζα μάτια, ξανθά μαλλιά, ύψος 85 εκατοστά και βάρος 15 κιλά”.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ερωτηθείς για περισσότερες πληροφορίες, δήλωσε: “Η έρευνα είναι έρευνα της ισπανικής εθνικής αστυνομίας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους”.

Επί του παρόντος, οι ρυθμίσεις για την επιμέλεια του Oliver δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Οι φωτογραφίες του έχουν κοινοποιηθεί σε διάφορα επίσημα κανάλια και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια απέλπιδα προσπάθεια το αγόρι να βρεθεί.